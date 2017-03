Social Trei incendii în comuna Podu Turcului de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Duminică, 05 martie 2017, la ora 20:30, Garda de Intervenție din cadrul Secției de Pompieri Podu Turcului a fost solicitată să intervină în comuna Podu Turcului, sat Căbești, pentru lichidarea unui incendiu produs în gospodăria unei femei, în vârstă de 47 ani. Imediat, la fața locului șase pompieri salvatori, cu o autospecială de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor la fața locului s-a constat faptul că, incendiul se manifesta la interiorul casei de locuit, ce avea pereții din paiantă, acoperiș astereală lemn și învelitoare din tablă.

Incendiul a fost lichidat la ora 21:07, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Podu Turcului. De menționat este faptul că în urma incendiului nu s-au înregistrat victime. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă folosirea intenționată a unei surse de aprindere pentru a genera incendiu, a ars mobilierul din trei încăperi și s-au degradat pereții locuinței și aparatura electrocasnică. Tot la Căbești Duminică, 05 martie a.c., la ora 21:52, Garda de Intervenție din cadrul Secției de Pompieri Podu Turcului a fost solicitată să intervină în comuna Podu Turcului, sat Căbești, pentru lichidarea unui incendiu produs în gospodăria unui bărbat, în vârstă de 25 de ani. Imediat, la fața locului șase pompieri salvatori, cu o autospecială de lucru cu apă. La sosirea echipajului la fața locului s-a constat faptul că, incendiul se manifesta la plante furajere depozitate în curtea proprietarului la o distanță de cinci metri față de adăpostul de animale. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite la ora 23:28, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Podu Turcului. Prin intervenția rapidă, promptă și eficientă a pompierilor salvatori militari au fost limitate pagubele produse de incendiu și a fost salvat adăpostul de animale. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spaţii deschise, au ars aproximativ șapte tone plante furajere. Trei tone de furaje au ars la Plopu La ora 21:53, un echipaj din cadrul Secției de Pompieri Podu Turcului a fost solicitat să intervină în comuna Podu Turcului, sat Plopu, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje din gospodăria unui bărbat, în vârstă de 64 de ani. Incendiul a fost lichidat la ora 22:41. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spaţii deschise, au ars aproximativ trei tone plante furajere.

