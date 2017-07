Cronica rutiera Trei grav răniți într-un accident pe DN 2, la Mihăilești. Unul este din Bacău de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un TIR și două automobile au fost implicate duminică după-amiază într-un accident rutier pe DN 2, pe raza localității buzoiene Mihăilești, în urma căruia trei persoane au fost grav rănite. Accidentul a avut loc la ieșirea din comuna Mihăilești către satul Căldărușeanca. Un tânăr în vârstă de 24 de ani, domiciliat în Ilfov, care se deplasa dinspre Buzău spre Urziceni, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula din direcția opusă, condus de un tânăr de 30 de ani din Bacău, a acroșat o baliză de semnalizare rutieră, căci în zonă se efectuează lucrări de infrastructură, după care cele două automobile au lovit un TIR”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Buzău, comisarul Doinița Mihalache. În urma impactului, șoferul din primul automobil și alte două persoane din celălalt automobil, în vârstă de 29 și, respectiv, 30 de ani, au fost răniți și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzău. AGERPRES 2 SHARES Share Tweet

