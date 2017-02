Social Trei copii părăsiți de părinți la Cleja de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Trei copii din Cleja au intrat în atenția serviciilor de protecție, după ce au fost părăsiți de părinți. Asistentului social din primărie a apelat Telefonul copilului „983” și a cerut sprijin în preluarea minorilor motivând că bunicii materni nu au condiții materiale și financiare de creștere, îngrijire și educare pentru aceștia. Mezinul, care are un an și cinci luni, fusese deja internat, tot la solicitarea Primăriei Cleja, la Secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență, cu pneumonie. Marian Vătămănescu, purtător de cuvânt al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău, arată că nu au fost identificate rude sau persoane din comunitate „care să își asume responsabilitatea creșterii și îngrijirii minorilor, măcar pentru o scurtă perioadă de timp, până la clarificarea situației juridice a acestora”, motiv pentru care echipa mobilă din cadrul DGASPC s-a dus la Cleja ca să-i preia pe copii. „Reprezentanții comunei Cleja i-au luat pe cei doi frați de la domiciliul bunicilor materni și i-au însoțit la sediul Primăriei. Copiii erau murdar îmbrăcați, înfrigurați, vizibil speriați și puțin răciți. Minorii au fost preluați de membrii echipei mobile a DGASPC Bacău și însoțiți la Spitalul Județean de Urgență Bacău, Secția Primiri Urgențe, unde, în urma evaluării medicale, s-a constatat că starea lor de sănătate nu necesită internare, motiv pentru care au fost încredințați unui asistent maternal profesionist”, declară Marian Vătămănescu. Miercuri va fi externat și mezinul, pentru care se va institui aceeași măsură de protecție. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent „O inimă sănătoasă iubește mai mult!” Articolul următor Colectă pentru Siria în bisericile catolice

