Trei copii au murit într-un incendiu care a izbucnit, în această seară, în localitatea băcăuană Parava. Copiii aveau vârstele de patru luni, un an și doi ani. La incendiu au intervenit doua echipaje din cadrul Secției de Pompieri Adjud și un echipaj SMURD de la Sascut. „Incendiul a fost anunţat în jurul orei 19.50 şi s-a intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă şi cinci pompieri de la Secţia de Pompieri Adjud. Cei trei copii au fost scoşi carbonizaţi. A ars camera în care se aflau ei, pe o suprafaţă de circa 20 de mp, şi deocamdată nu se ştie din ce cauză a izbucnit incendiul. Încă se acţionează pentru lichidare şi ulterior se vor face cercetările pentru stabilirea cauzei", ne-a declarat plutonier adjutant Florin Olaru, purtător de cuvânt la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Vrancea.

