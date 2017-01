Trei copii au ars de vii

Trei copii au murit într-un incendiu care a izbucnit, în această seară, în localitatea băcăuană Parava. Copiii aveau vârstele de patru luni, un an și doi ani. La incendiu au intervenit doua echipaje din cadrul Secției de Pompieri Adjud și un echipaj SMURD de la Sascut. „Incendiul a fost anunţat în jurul orei 19.50 şi s-a intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă şi cinci pompieri de la Secţia de Pompieri Adjud. Cei trei copii au fost scoşi carbonizaţi. A ars camera în care se aflau ei, pe o suprafaţă de circa 20 de mp, şi deocamdată nu se ştie din ce cauză a izbucnit incendiul. Se vor face cercetările pentru stabilirea cauzei”, ne-a declarat plutonier adjutant Florin Olaru, purtător de cuvânt la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Vrancea. Cu puţin timp înainte de producerea tragediei mama a plecat să aducă o găleată cu apă de la o fântână din zonă şi i-a lăsat pe cei mici singuri în casă. Când s-a întors a găsit locuinţa cuprinsă de flăcări mari şi început să strige disperată după ajutor prin vecini, însă pentru copii nu s-a mai putut face nimic, ei fiind găsiţi decedaţi. Băieţelul de 4 luni a fost găsit în pătuţ, iar ceilalţi doi lângă uşă. Probabil ar fi vrut să se salveze, dar, din păcate, nu au reuşit. Incendiul a fost stins de pompieri, iar la faţa locului au ajuns şi poliţiştii care au început o anchetă. Cei trei fraţi locuiau împreună cu mama lor într-o casă modestă, tatăl fiind plecat la muncă în străinătate. 756 SHARES Share Tweet

