Trei bărbaţi au fost arestaţi în cazul omorului de la Pârgăreşti

După mai multe ore de audieri la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, trei suspecţi, din cei cinci aduşi în faţa procurorului pentru declaraţii, au fost trimişi la instanţă cu propunere de arestare preventivă, iar pe numele lor judecătorii au emis mandate pentru 30 de zile, pentru infracţiunea de omor. „Cei trei reţinuţi au fost cei care i-au provocat victimei leziunile cele mai grave, care au dus la deces, iar faţă de ceilalţi doi s-a dispus măsura controlului judiciar", a declarat Cristinel Ciocântă, procuror şef Secţie Urmărire Penală din cadrul Parchetului Tribunalului Bacău. Totul ar fi pornit, spun anchetatorii, de la faptul că bărbatul de 47 de ani, din comuna Pârgăreşti, care a fost ucis în bătaie, ar fi sustras din geaca unuia dintre suspecţi portofelul şi telefonul mobil. Erau la un bar din localitate iar păgubitul ar fi ieşit afară să fumeze o ţigară. A aflat însă la scurt timp cine i-a umblat prin buzunare şi s-a dus la locuinţa lui să-i ceară socoteală, împreună cu alţi prieteni. L-au bătut şi s-au întors la bar unde li s-a alăturat un alt amic care i-a urcat în maşină şi au decis să revină la casa bărbatului de 47 de ani, unde au început iar să-l lovească cu pumnii, picioarele şi chiar cu un par. L-au luat şi pe el în maşină şi s-au întors la bar, unde a urmat o nouă repriză de bătaie. Aceştia tot încercau să afle ce a făcut cu telefonul, pentru că nu reuşiseră să recupereze decât portofelul. Când au văzut că omul abia mai mişcă, l-au luat şi l-au lăsat în apropierea locuinţei. Cu greu victima a reuşit să ajungă în casă unde, din cauza leziunilor severe, a decedat şi a fost găsită a doua zi de către o rudă, care a şi alertat autorităţile.

