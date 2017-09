Astăzi, la sediul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, într-un cadru festiv, a avut loc ceremonia de trecere în rezervă, cu drept de pensie a unui număr de patru colegi subofiţeri. Activitatea a început cu intonarea inmului de stat, citirea ordinelor de trecere în rezervă, urmând scurte aprecieri din partea comenzii unităţii pentru colegii în cauză. Despre ei nu se poate spune decât că au dat dovadă de conştiinciozitate, implicare, seriozitate şi că s-au identificat în cadrul unităţii ca profesionişti desăvârşiti. Festivitatea a fost condusă de domnul colonel Sandu Ion Comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, înmânând fiecăruia câte o diplomă de onoare însoţită de o scurtă prezentare a comportamentului şi activităţii profesionale a celor în cauză. Colegii s-au adunat în sala de festivităţi a instituţiei pentru a le mulţumi pentru toată activitatea desfăşurată, oferindu-le în semn de recunoştinţă cadouri şi flori. 0 SHARES Share Tweet

