Trecere în rezervă la Gruparea Mobilă de Jandarmi de Comunicat de presa - Astăzi, la sediul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, într-un cadru festiv, a avut loc ceremonia de trecere în rezervă, cu drept de pensie a plutonierului adjutant şef Bostan Marcel. Domnul plutonier adjutant şef Bostan Marcel a îmbrăcat uniforma militară pentru prima dată în anul 1986, când a urmat cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto a Ministerului Apărării Naţionale, specialitatea „auto", şcoală pe care a absolvit-o în anul 1988. Din anul 1990 şi până la trecerea în rezervă a desfăşurat activităţi specifice în cadrul Jandarmeriei Române, fiind încadrat la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău începând cu data 01.05.2005, unde a îndeplinit atribuţiile funcţiei de subofiţer magaziner. Pe toată perioada desfăşurării activităţii ca militar, acesta a dat dovadă de conştiinciozitate, implicare, seriozitate şi s-a identificat în cadrul unităţii ca un profesionist desăvârşit, prin disponibilitatea şi rigurozitatea manifestată în îndeplinirea sarcinilor încredinţate, calităţi care îl vor face să rămână mereu în inimile noastre ca un adevărat profesionist, loial instituţiei, fiind un exemplu demn de urmat. Colegii s-au adunat în sala de festivităţi a instituţiei pentru a-i mulţumi pentru toată activitatea desfăşurată, oferindu-i în semn de recunoştinţă o diplomă de excelenţă şi tradiţionalul cadou la trecerea în rezervă (o umbrelă, pentru zilele ploioase)

