Trece mapamondul pe rudotel?

Democratia americana a obosit. Uneori are accente mioritice. Cancanul a devenit arma electorala veritabila, serviciile secrete nu-si mai pot tine soapta în frâu, adoratia fata de Kremlin aduce voturi, doctrinele politice au ajuns Cenusareasa campaniei prezidentiale. Pigmentul specific american, doar un atac armat intr-o sectie de votare…

Fiecare dintre cei doi candidati ar fi avut nevoie de prisnite. Lui Donald Trump i-ar fi trebuit puse prisnite pe temperament si caracter. Poate ca astfel ar fi evitat gafele care l-au aruncat in grobianism.

A spus ca Hillary C. „este diavolul in persoana”, a atacat-o pe aceasta ca un huligan: „Daca Hillary Clinton nu a putut sa-si satisfaca sotul, ce o face sa creada ca poate sa satisfaca America”. Doamnei Clinton, prisnitele ar fi trebuit sa-i caute mai ales zona concentrarii atentiei. Poate ca doar asa nu l-ar mai fi confundat pe Trump, in dezbateri, cu sotul sau („Sper ca veti compara ce propun eu cu ceea ce spune sotul – rivalul meu”), si nu ar fi gafat, ca in bancurile cu blonde, spunându-i acestuia: „Donald, este bine sa fiu cu tine”. Niciunul dintre competitori nu m-a convins.

Americanii cauta, ca aventurieri innascuti, ca profesionisti ai riscului, o noua provocare. Ei n-au nici un fel de respect fata de algoritmul prafuit. Poate ca aici sta cheia succesului american.

Victoria lui Trump ma asediaza cu multe intrebari…

Ce s-ar fi intâmplat daca F.B.I. si New-K.G.B., institutii purtatoare de hormoni electorali, ca orice serviciu secret care se respecta, nu atingeau tambalul postei electronice hillaryene? Cum va fi prima intâlnire a fratilor de cruce Donald si Vladimir? Ne va obliga Trump sa platim, ca la pompierii români, o taxa de securitate?

Va intra diplomatia mondiala intr-o noua faza, a supradozei de rudotel? Nu va deveni butonul nuclear american o jucarie in mâinile precipitatului Donald? Cât de mult vor fi zdruncinate structurile N.A.T.O.? Agitatia donaldista nu va molipsi si pietele de capital?…