Actualitate „Trebuie să fim pregătiți să atragem fonduri" de Silvia Patrascanu - Președintele Consiliului Județean (CJ) Bacău, Sorin Brașoveanu, a organizat, joi, o conferință de presă în care a prezentat raportul de activitate pe 2016 și le-a explicat ziariștilor la ce anume se lucrează în prezent, dar și care sunt dezideratele pentru 2017. „Îmi doresc ca în noul an să avem o colaborare, nu bună, ci foarte bună, să fiți partenerii noștri în toate proiectele pe care le inițiem, să fiți critici atunci când trebuie pentru că presa e vocea locuitorilor, vocea oamenilor, iar noi să avem timp să ne corectăm. Există toată deschiderea din partea echipei CJ Bacău pentru a găsi cele mai bune soluții – acum lucrăm la actualizarea strategiei – și pentru a avea un portofoliu de proiecte care să răspundă nevoilor județului Bacău și să conducă la prosperitatea județului", a declarat Sorin Brașoveanu. Raportul de activitate prezentat ziariștilor cuprinde date legate de investițiile din sănătate, cultură, educație, servicii sociale, drumuri județene și despre proiectele și manifestările realizate în parteneriat cu alte UAT-uri (Unități Administrativ Teritoriale), instituții sau organizații din județ. Președintele CJ a precizat că traversăm o perioadă foarte bună, cu multe oportunități de a atrage finanțări: „Va trebui să fim foarte bine pregătiți, să nu ne surprindă absolut nimic, să fim în măsură să atragem cât mai multe din fondurile care sunt pe Regiunea Nord-Est și pe celelalte programe guvernamentale, naționale sau pe fonduri structurale. Pentru a ajunge aici sunt anumite etape pregătitoare, anumiți pași pe care i-am început din iulie." Între altele, s-a lucrat și se mai lucrează la maparea tuturor terenurilor care îndeplinesc condițiile pentru a putea atrage investitori, acest studiu fiind parte a noii strategii județene. Sorin Brașoveanu a discutat cu primarii, în timpul celor 30 de deplasări în județ, cerându-le să fie pregătiți să ofere informații investitorilor cu privire la situația juridică a terenurilor libere, căile de acces și utilitățile aferente acestora.

