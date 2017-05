O echipă de oameni de știință din Brazilia experimentează un nou tratament pentru arsurile grave cu ajutorul pielii peștelui tilapia, o procedură neconvențională despre care cercetătorii susțin că poate contribui la ameliorarea durerilor victimelor și la reducerea cheltuielilor medicale, informează Reuters. Pielea de porc înghețată și chiar țesutul uman au fost aplicate în trecut pe arsuri pentru a menține umede zonele afectate și pentru a permite transferul colagenului, o proteină care contribuie la procesul de vindecare. Însă, spitalele de stat din Brazilia se confruntă cu o lipsă a acestor materii sau a alternativelor artificiale disponibile cu ușurință în țările vestice. Prin urmare, medicii utilizează bandaje din tifon, care trebuie schimbate des și provoacă de multe ori dureri. Tilapia se găsește din abundență în râurile și fermele piscicole din Brazilia, iar o echipă de oameni de știință de la Universitatea Federală din Ceara, din nordul țării, a descoperit că pielea acestui pește dispune de niveluri optime de umiditate, colagen și rezistență la boli, comparabile cu cele ale pielii umane, putând contribui astfel cu succes la vindecarea arsurilor. În China, oamenii de știință au testat pielea de tilapia pe rozătoare pentru a studia proprietățile vindecătoare ale acesteia, însă specialiștii din Brazilia susțin că cercetarea lor este prima efectuată pe pacienți umani. „Utilizarea pielii de tilapia pe arsuri este fără precedent”, a declarat Odorico de Morais, profesor la universitatea amintită. „Pielea de pește este de obicei aruncată, așa că noi folosim acest produs transformându-l într-un lucru ce aduce beneficii sociale”, a adăugat acesta. Tratamentul cu tilapia poate ajuta la vindecarea arsurilor în câteva zile și reduce necesitatea administrării de analgezice, subliniază cercetătorii brazilieni. Înainte de a fi congelată și folosită, pielea de pește este expusă la diverși agenți de sterilizare și la radiații pentru a se distruge microbii. În urma acestui tratament, ea poate fi depozitată până la doi ani. În cadrul studiilor clinice, această terapie alternativă a fost testată pe cel puțin 56 de pacienți cu arsuri de gradul 2 și 3. Pielea de pește se aplică direct pe rănile deschise și se acoperă cu bandaje care sunt îndepărtate apoi după circa zece zile. Pielea de pește care între timp se usucă este înlăturată prin descojire, precizează sursa citată. Morais a declarat că tratamentul cu piele de tilapia costă cu 75% mai puțin decât cel care se bazează pe cremele folosite în mod obișnuit pentru vindecarea pacienților cu arsuri din Brazilia. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet

