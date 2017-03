Social Transport ilegal de lemne, depistat de polițiști de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 30 martie a.c , polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Onești, au depistat, într-un punct forestier de pe raza localității Dofteana, un autocamion ce tracta o remorcă încărcată cu material lemnos esență rășinoase. Cu ocazia verificărilor s-a stabilit că autocamionul era condus de un bărbat de 46 ani, din comuna Asău care a prezentat două documente de însoțire a materialului lemnos pentru o cantitate de 15,29 mc și alta de 16,69 mc, lemn rotund brad. În urma investigațiilor efectuate a rezultat că bărbatul de 46 ani, împreună cu alte persoane, în seara zilei de 29 martie a.c. ar fi sustras cantitatea de 49 mc material lemnos de la o societate situată pe raza localității Dofteana, pentru care ar fi întocmit în fals cele două avize de însoțire a materialului lemnos prezentate la controlul polițiștilor. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat și fals în înscrisuri sub semnătură privată. 0 SHARES Share Tweet

