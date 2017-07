Editorial Trăiască ajutorul social! Pe banii cui? de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Într-o comună din coasta de nord-est a județului Bacău, autoritățile locale au tăiat ajutorul social pentru o sută de familii, pentru că membrii acestora au refuzat să muncească în folosul comunei. De fapt, mai mulți primari din aceeași zonă a Moldovei spun că au luat măsuri similare, pentru că asistații social refuză să presteze cele 70 de ore de muncă în folosul comunității. Vestea ne poate pune pe gânduri, dar nu e deloc bulversantă la câte situații în care ajutoarele sociale se duc parcă în vânt sau în care asistații vin după ajutoare cu mașini de lux am văzut. Nu avem nimic cu asistații, cu cei care chiar au nevoie de ajutor, dar o asemenea politică parcă prea a fost confiscată de cei care au nevoie de populism, adică de politicieni, de cei care chiar ei fac legea și în acest domeniu. Amărâții sorții au nevoie de ajutor! Problema care se pune însă tot mai mult în ultimul timp la noi este de unde mai luăm bani pentru ajutoare. Din taxe și impozite, evident, pentru că este cel mai simplu. Adică de la cei care muncesc. Pe acest motiv, mediul de afaceri românesc este cu adevărat bulversat, mai ales în ultimele șase luni. Pe lângă ajutoarele sociale, guvernul actual are ambiția să asigure și salarii mai mari angajaţilor de la stat mult peste cât ar fi permis productivitatea. Culmea e că și evaziunea fiscală pare că a crescut, în timp ce încasările din TVA la bugetul statului, de exemplu, au scăzut. Dar nu doar de bietele ajutoare e vorba aici. Oamenii de afaceri, mai ales cei din agricultură, arată cu degetul cum destui bani se duc și ei pe apa sâmbetei prin sprijinirea în continuare a fermelor de subzistență, a celor care nu ies cu produse pe piață. Adică tot un fel de ajutoare sociale. Un cunoscut fermier băcăuan arată cu degetul o astfel de manevră populistă a amatorilor de voturi electorale de ani întregi. Iar pe alt om de afaceri l-am auzit că studiază din ce în ce mai în amănunt oportunitatea de a deveni și antreprenor cu e-rezidenţă în Estonia, dar şi un asistat social în România. 0 SHARES Share Tweet

