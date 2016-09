Tragedie la Sascut: Trei batrâni au fost gasiti morti in beci

Un barbat de 83 de ani, sotia acestuia de 76 de ani, din comuna Sascut, dar si un alt barbat de 77 de ani, prieten de familie cu cei doi si aflat in vizita la ei, au fost gasiti morti, miercuri dupa-amiaza, in beciul din gospodarie.

Vecinii s-au ingrijorat când au vazut ca orele treceau si niciunul dintre ei nu aparea prin curte. I-au strigat, dar degeaba. In cele din urma, o ruda s-a dus sa-i caute, s-a apropiat de usa beciului si i-a vazut cazuti unul peste celalalt.

Imediat a alertat autoritatile, iar primii care au ajuns la fata locului au fost paramedicii de la Smurd Sascut. „Pe la prânz eu m-am dus si am strigat peste tot in curte, dar nu mi-a raspuns nimeni. Avea o oala cu apa pe foc, am tras-o la o parte si m-am dus sa anunt rudele lor. A venit nepoata si i-a gasit cazuti acolo”, spunea Casandra Tabacaru, vecina.

„Am strigat la ei, m-am dus si prin casa, dar nu erau. Când m-am dus la beci, usile erau deschise, becul aprins si toti trei erau acolo cazuti. Atunci am sunat la 112”, spunea nepoata victimelor. La fata locului au ajuns mai multe echipaje de ambulanta, dar nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea lor.

„S-a deplasat la fata locului echipajul Smurd de la punctul de lucru Sascut si doua echipaje de la Serviciul de Ambulanta Bacau. In sprijin au intervenit si pompieri de la Adjud.

Fortele de interventie au degajat cele trei victime, s-au inceput manevrele de resuscitare, dar din pacate fara rezultat”, a declarat cpt. Andrei Grecu, ofiter de relatii publice la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau.

Vecinii spuneau ca beciul in care era depozitat butoiul cu mustul in fermentatie avea aerisire, dar se pare ca nu a facut fata iar gazul emanat i-a ucis. Oamenii cred ca cel mai probabil cei trei au intrat pe rând in beci, dupa cum au fost gasiti.

Femeia era prima cazuta, peste ea sotul ei si deasupra lor, aproape de scari, celalalt barbat. Trupurile lor urmau sa fie ridicate si transportate la Morga pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzei mortii.