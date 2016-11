Un incendiu violent a izbucnit joi, cu putin inainte de ora 17.00, la o anexa din gospodaria unui barbat din comuna Plopana.

Vecinii au fost cei care au observat vâlvataia si au sarit cu totii sa stinga focul, dar au pus mâna si pe telefon si au chemat pompierii de la Detasamentul Bacau.

Toata lumea s-a agitat pentru ca in respectiva anexa locuia un tânar de 26 de ani, fiul proprietarului, si care n-ar fi avut nicio sansa sa se salveze.

Baiatul, incadrat intr-un grad de handicap, ar fi avut usa blocata pe exterior cu o bucata de lemn, ca sa nu iasa in strada, iar la momentul izbucnirii incendiului nu era nimeni acasa. Pompierii i-au gasit trupul carbonizat.

„Ne-am deplasat la fata locului cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma, o ambulanta Smurd si un echipaj de prima interventie si comanda. Incendiul a fost lichidat la ora 18.00 si din pacate in respectiva anexa a fost gasita o persoana de 26 de ani decedata”, a declarat cpt. Ionut Hâncu, ofiter de relatii publice la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau.

Focul s-ar fi iscat de la jarul cazut din soba metalica amplasata in chilerul in care el statea singur, pentru ca tatal si fratele lui locuiau in casa.

„Baiatul era cu handicap iar tatal era insotitor. In momentul in care a izbucnit incendiul nu era supravegheat. Tatal era plecat de acasa si chiar eu l-am sunat si l-am anuntat de ce s-a intâmplat”, spunea Gheorghe Andries, primarul comunei Plopana.

Se pare ca parintele care-l avea in grija era plecat la câmp, impreuna cu celalalt fiu. Oamenii din sat spuneau ca tânarul ar fi avut o sansa sa scape cu viata daca ar fi fost cineva acasa.