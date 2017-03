Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău și procurorii D.I.I.C.O.T. Bacău au efectuat o percheziție în municipiul Iași, 3 percheziții în Piatra Neamț și în municipiul Bacău, la membrii unei grupări inracționale specializată în trafic de droguri de risc și operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Membrii grupării infracționale, aflați în legătură cu gruparea infracțională din Iași, sunt bănuiți că, începând cu luna octombrie a anului 2015, ar fi alimentat piața drogurilor din municipiul Bacău și municipiul Piatra Neamț. Drogurile și substanțele psihoactive ar fi fost procurate de la un distribuitor din municipiul Iași, precum și prin cultivarea ‘indoor’ a plantelor de cannabis de către dealer-ii locali. În urma perchezițiilor, au fost ridicate aproximativ 300 g. de substanțe vegetale cu efect psihoactiv, 5 plante de cannabis și instalația pentru cultivarea acestora, 32 de g. de cannabis, o balanță electronică, 6 telefoane mobile, un hard-disk și 3.500 de lei. De asemenea, 4 persoane au fost reținute, urmând a fi prezentate instanței de judecată, cu propunere de arestare preventivă, iar față de altă persoană a fost dispusă măsura controlului judiciar. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. 57 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.