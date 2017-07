Trofeul Simba Invest schimbă direcția, intrând pe bulevardul internațional al tenisului. Mai exact, în circuitul ITF, fiind cotat drept un turneu de gradul 5. Și, chiar dacă rămâne rezervat jucătorilor de tenis over 35, el abandonează termenul de „Veterani” în favoarea mult mai cosmopolitului „Seniors”. Tradiționalul turneu băcăuan finanțat de Simba Invest va debuta astăzi, însă prima zi cu adevărat plină va fi joi, atunci când pe terenurile bazei SCM Bacău se vor juca meciuri de la aproape toate cele opt categorii de concurs: +35 ani, +40, +45, +50, +55, +60, +65 la masculin și, evident, competiția pentru doamne sau, pentru a fi în ton cu evenimentele, „ladies”. Cele mai „aglomerate” categorii se anunță cele de la +50 și +55, unde regăsim câte opt participanți. Asta nu înseamnă că se va merge pe sistemul eliminatoriu, cu partide având drept tur inaugural „sferturile”. Din dorința de a avea cât mai multe meciuri, se va prefera tabloul. „Având în vedere și caracterul internațional al turneului, am decis să mizăm pe sistemul «fiecare cu fiecare» la toate categoriile.”

Mihai Ciuntea, organizator Dincolo de tradiția sa și de premiile puse în joc, Trofeul Simba Invest va atrage și prin punctele internaționale care pot fi cucerite. Concret, dacă se va impune la categoria sa de concurs, +45, Cristi Lungu, care este și sponsorul turneului, poate avansa 50 sau chiar 60 de locuri în clasamentul internațional. „Competiția devine din acest an mult mai atractivă și eu sunt convins că în anii următori numărul de participanți va crește în mod constant", a întărit antrenorul SCM Bacău, Mihai Ciuntea. Decanul de vârstă al turneului este Vasile Vespan, care va împlini luna viitoare 72 de ani, în timp ce la feminin, ștacheta este ridicată de soția sa, Janeta Vespan, născută pe 6 septembrie 1948. Ediția din acest an a Tofeului Simba Invest se va încheia duminică, singura sa necunoscută reprezentând-o meciurile de dublu. „La categoriile unde vom avea suficienți reprezentanți, vom organiza și meciuri de dublu", a precizat Mihai Ciuntea.

