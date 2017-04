Sanatate Tot mai mulţi copii şi adolescenţi prezintă deformări ale coloanei vertebrale * poziţia vicioasă la calculator, în bancă, rucsacul prea greu ori statul aplecat pe telefonul mobil sunt principalele cauze ale afectării coloanei unui copil * medicii atrag atenţia părinţilor să fie atenţi şi să ia măsuri din timp de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De la un an la altul, numărul copiilor şi adolescenţilor care prezintă deformări ale coloanei vertebrale este tot mai mare, iar un rol important în depistarea cât mai devreme a acestora o au părinţii, care trebuie să urmărescă poziţia minorului şi să-l ducă la medic atunci când observă că ceva nu este în regulă. Coloana vertebrală prezintă curburi fiziologice (cervicală, toracală şi lombară), care au rolul de amortizare a şocurilor pe care organismul le primeşte în timpul mersului, dar problema apare atunci când aceste curburi devin prea accentuate. „Datorită mai multor factori, şi în special la vârsta copilăriei, aceste curburi se pot accentua devenind patologice. Vorbim în acest caz de accentuarea curburii cervicale, adică despre cifoză (curbura în formă de C) şi se întâmplă în special atunci când copilul foloseşte foarte mult tehnica aceasta modernă, pe telefon este aplecat tot timpul, poziţiile incorecte pe care le adoptă când stă la televizor sau în faţa calculatorului. Când transportă un ghiozdan mai greu decât cel recomandat pentru vârsta lui, se accentuează curbura toracică şi putem vorbi de scolioză (curbură în formă de S)”, a spus dr. Aurelia Ţaga, medic primar pediatru, şef Secţie Recuperare Pediatrică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău. Accentuarea curburii lombare produce asimetrii la nivelul bazinului şi copilul se poate confrunta cu tulburări de mers, neurologice, dureri la nivelul întregului sistem locomotor. „Aceste stări patologice alterează întreaga stare a organismului. Pot să dea tulburări de vedere, dureri de cap, la nivel toracic apar dificultăţi şi tulburări în respiraţie, iar tulburări neurologice şi musculare pot apărea de la orice nivel de segment vorbim. Modificările de coloană sunt foarte frecvente la copii, dacă sunt neglijaţi şi rămân mult timp în poziţie vicioasă”, a mai spus dr. Ţaga. Scoliozele şi cifozele, în forme uşoare, se pot corecta prin gimnastică medicală, dar când sunt descoperite în forme moderate sau accentuate atunci copilul este obligat să poarte un dipozitiv ortopedic, adică un corset, care nu este deloc comod şi pe care mulţi îl refuză. În situaţiile şi mai grave se impun intervenţii chirurgicale, care sunt destul de dificile. La noi în ţară se fac în foarte puţine centre şi de aceea unele cazuri sunt rezolvate în străinătate. Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Bacău, în 2016, la cabinetele medicilor de familie din judeţ, s-au înregistrat 53 de cazuri noi de cifoză şi lordoză şi alte 128 de cazuri noi de scolioză. (Geta P.) „Pentru a evita aceste probleme neplăcute pentru sănătatea copilului, care nu sunt nici puţine, nici uşoare, recomandăm ca regimul de viaţă al acestuia să fie foarte bine controlat. Întotdeauna, poziţia la masă, la lecţii, la calculator, să fie cea corectă. Perioada fără pauză, în care poate să stea copilul în poziţie nemişcată, să fie maximum o oră pe zi. Să se facă mişcare, sport, pentru că acestea nu fac decât să regleze unele deviaţii, unele atitudini. Înainte de scolioză, de exemplu, apare acea stare de atitudine. Copilul preferă să stea într-o anumită poziţie şi acela este momentul în care se poate interveni prin gimnastică medicală şi corecta, pentru a evita intervenţia chirurgicală sau alte terapii recuperatorii”, dr. Aurelia Ţaga, medic şef Secţie Recuperare Pediatrică – SJU Bacău Cazurile de cifoză şi lordoză pe grupe de vârstă: – 5 – 9 ani (5 cazuri)

– 10 – 14 ani (26 cazuri)

– 15 – 19 ani (22 cazuri) Cazurile de scolioză pe grupe de vârstă: – 5 – 9 ani (24 cazuri)

– 10 – 14 ani (82 cazuri)

– 15 – 19 ani (112 cazuri)

