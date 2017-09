In fiecare an, in Romania se inregistreaza peste 300 de furturi de masini. De unde provin acestea si ce marci tintesc romanii? Aflati in cele ce urmeaza.

De cele mai multe ori, masinile furate provin fie din cazuri normale, in care hotii gasesc masini nesupravegheate in parcari sau garaje. In medie, 8 masini din 100 inchiriate nu se mai intorc inapoi. Hotii au tentative destul de dese de a fura masini de la firmele de profil de inchiriere masini.

Care este cea mai furata marca auto in Romania?

Cea mai ghinionista masina in ceea ce priveste furturile auto este Dacia. Spre deosebire de masina de pe locul doi, Dacia Logan este atat de ghinionista incat este de 3 ori mai des furata in Romania.

Conform unei statistici realizate de DRPCIV, peste 450 de Dacii au disparut in ultimul an, iar pe locul doi se afla Wolkswagenul, cu doar 156 si masini furate.

Atunci cand iti cumperi o masina, ar trebui sa tii cont de aceste statistici, insa in primul rand ar trebui sa stii normele de siguranta si calitatea sistemelor de protectie fiecare masina. Asta deoarece si hotii sunt constienti de acestea. Iar in functie de sistemele de protectie sunt si marci de masini care sunt evitate.

Printre acestea se afla: Citroen, Peugeot si Fiat. Insa in cazul Fiat nu avem nicio surpriza, deoarece masinile Fiat sunt in general evitate de catre toata lumea.

De asemenea, este foarte rar intalnit cazul unor masini furate din gama Volvo. Aceasta este cunoscuta ca fiind cea mai sigura masina, iar acest lucru o face si greu de furat.

Care sunt tendintele pe piata neagra auto?

Hotii care fura masinile vor incerca necontenit sa le vanda. Asa incat vom observa preferinta hotilor pentru masini vechi si SH, ba chiar pentru masini neinscrise sau inscrise ilegal (cu acte in strainatate).

In conformitate cu aceste statistici si cu diverse declaratii ale specialistilor, ar trebui sa fim foarte atenti cand cumparam o masina rulata din gama clasei medii, precum: VW Passat, Opel, BMW sau Audi.

In cazul in care masina dumneavoastra a fost furata, este indicat sa va adresati organelor de ordine in cel mai scurt timp. Cu cat mai repede, cu atat mai bine. Deoarece, intotdeauna masinile pot fi gasite intr-o perioada scurta de timp. Daca trece prea mult timp de la incident, este posibil ca paguba sa nu mai poata fi recuperata.

Iar in aceste situatii, singura solutie salvatoare este incheierea unui contract CASCO. Este intotdeauna mai bine sa previi decat sa incerci sa combati.