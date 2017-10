Târgul de investiții ExpoReal München a adunat un număr record de 41.500 de vizitatori și peste.1 500 de firme expozante. În topul participării, România a ocupat un onorabil loc 6, după Austria și Elveția, dar înaintea altor țări ca Franța sau Italia. Anul acesta, din delegația care a reprezentat România a făcut parte și Consiliul Județean (CJ) Bacău, alături de alte consilii județene din Moldova și Transilvania. În cele trei zile ale ediției 2017 a ExpoReal, delegația bacăuană a avut contacte cu companiile din sectoarele de investiții în infrastructură, construcții și imobiliare, obiectivele principale fiind promovarea portofoliului de proiecte al județului și atragerea de investitori. „A fost o experiență foarte utilă mai ales că pentru Consiliul Județean Bacău a fost prima participare la un târg de o asemenea ținută. Ne-am bucurat să fim împreună cu președinți ai consiliilor județene din Regiunea Nord Est și am stabilit contacte multiple cu potențiali parteneri din Europa. Dorim să fructificăm oportunitățile acestui moment”, a declarat Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău. 0 SHARES Share Tweet loading...

