Mai mulți băcăuani au semnalat cu bucurie, în ultimele zile, pe diverse rețele de socializare, înflorirea liliacului, pentru a doua oară în acest an. Pentru a face dovada minunii petrecute, cei care au văzut minunea, nu s-au lăsat desigur, și au făcut, pentru văzul tuturor, fotografii frumoase. Odată pozele postate pe rețelele de socializare, comentariile încep și ele să curgă, dincolo de admirație, fiind semnalate de alți cetățeni, odată cu înflorirea liliacului, și înflorirea altor specii de plante care, în mod normal, înfloresc primăvara. Nu cu aceeași bucurie însă, privesc astfel de ”întâmplări” și specialiștii. Dincolo de frumusețea și sentimentul că se petrece un miracol, există, cumva, o deviere de la legile naturii, iar aceste devieri, se pare, au legătură cu încălzirea globală și cu tot ce cauzează omul pin intervențiile sale asupra naturii. „Aceste fenomene, cum e și înflorirea liliacului în toiul toamnei, au legătură cu diferențele de temperatură înregistrate. Fiind mai cald decât normalul termic al perioadei, plantele cred, pur și simplu, că a venit primăvara. Nu e prima oară când se întâmplă, sunt ani și ani, încălzirea globală este un fenomen cert, iar toate intervențiile nejustificate ale omului asupra naturii au efecte. Anul 2017 chiar a fost un an atipic din punct de vedere al vremii, cu toții vedem că aproape nu mai avem anotimpuri”, ne-a spus în cuvinte pe înțelesul tuturor, Gabriela Gurău, directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău. Printre minunile petrecute în miez de toamnă se numără, au semnalat băcăuanii, înflorirea glicinei sau a mărului pentru a doua oară în an. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.