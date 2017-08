Toamna sănătății, în Farmaciile Sf. Spiridon

Farmaciile Sf. Spiridon întâmpină toamna anului 2017 cu produse specifice afecțiunilor de sezon la prețuri accesibile, împreună cu sfatul competent al farmaciștilor dedicați pacienților care le trec pragul. Toamna este anotimpul recoltelor, al culorilor vibrante, dar și al schimbărilor meteorologice, care ne îndeamnă să fim mai atenți la sănătatea noastră. Farmaciile Sf. Spiridon au pregătit pentru pacienții lor campanii cu produse la prețuri foarte mici, sfaturi și soluții farmaceutice profesioniste, oferite prin intermediul personalului din farmacii și al broșurilor informative care acoperă cele mai predispuse afecțiuni ale sezonului de toamnă: reumatismul, răcelile, imunitatea, stresul și afecțiunile stomacului. „Sănătatea pacientului este principala noastră preocupare și pentru aceasta o întreagă echipă de farmaciști dedicați vă stă la dispoziție, pregătită să vă ofere soluții și o gamă completă de produse.”

Andreea Ariton, farmacist coordonator Farmaciile Sf. Spiridon Rețeaua băcăuană de farmacii continuă și în această toamnă oferta curentă prin care oferă servicii gratuite de măsurare a tensiunii arteriale, precum și campaniile de măsurare a osteoporozei și consultațiile la ochi (optometrie), de care pot beneficia gratuit oricare din posesorii cardului de fidelitate Farmaciile Sf. Spiridon. „Credem cu tărie că Farmaciile Sf. Spiridon reprezintă universul sănătății pentru trup și suflet și pregătim încă de pe acum pentru cea de a VI-a ediție a Conferințelor Sfântul Spiridon, care, așa cum v-am obișnuit, va fi darul nostru special destinat pacienților noștri fideli și a comunității din care facem parte", a continuat Andreea Ariton. Rețeau de Farmacii Sf. Spiridon este o companie 100% băcăuană care deține unul dintre cele mai importante lanțuri farmaceutice din zona Moldovei, incluzând 20 farmacii și unitați farmaceutice amplasate în județele Bacău, Iași și Neamț, urmând ca până la finele anului să își continue planul de expansiune cu o nouă unitate. Lista completă cu locațiile farmaciilor este disponibilă pe site-ul oficial www.farmaciilesfspiridon.ro.

