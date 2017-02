Primarul municipiul Bacău, Cosmin Necula, a declarat, pentru AGERPRES, că titlul de ‘Capitală a Tineretului în România’ pe care Bacăul îl va deține în perioada mai 2017 – mai 2018, în care vor avea loc mai multe manifestări culturale, sociale, sportive, este o șansă oferită tinerilor să facă istorie pentru municipiu. Edilul a adăugat că administrația locală a luat în serios acest proiect, încă de la momentul depunerii candidaturii, și punctul forte al municipiului Bacău l-a constituit relația dezvoltată cu organizațiile locale de tineret care s-au ocupat de elaborarea dosarului de candidatură. ‘Am avut și avem o relație corectă cu aceste organizații, o relație construită în mod transparent, cu obiective și deziderate clare. Nu putem discuta despre titlul de Capitală a Tineretului din România fără a aminti de contribuția avută în economia acestei candidaturi de organizații și/sau asociații precum Surf the Earth, Ingenious Drama, Liga Studenților din Universitatea ‘Vasile Alecsandri’, Asociația Elevilor, Romanian Youth Movement for Democracy sau Asociația ‘Be Great’, între altele. Titlul de Capitală a Tineretului vine să confirme că munca în echipă conduce întotdeauna la rezultatele dorite. Cu un partener corect și substanțial ca municipiul Bacău, demersul asociațiilor amintite a înregistrat succesul așteptat. Meritul le revine, însă, într-o măsură importantă’, a declarat primarul Cosmin Necula. În ceea ce privește pregătirea evenimentelor care vor avea loc în perioada mai 2017-mai 2018, edilul a precizat că acum se conturează bugetul alocat de municipiu programului „Capitală a Tineretului în România”. De asemenea, asociațiile de tineret din municipiul Bacău au centralizate, până acum, aproximativ 50 de proiecte și inițiative. ‘Municipiul Bacău și-a asumat, prin dosarul de candidatură, să pună la bătaie un buget de cel puțin 2 milioane lei pentru domeniul ‘Tineret’, iar ca primar al Bacăului vă spun că ne vom ține de cuvânt fără doar și poate. E foarte important atât pentru municipiul Bacău, cât și pentru regiunea din care facem parte, Moldova, ca ceea ce am promis să și facem. Vizăm, de asemenea, acordarea de finanțări nerambursabile pe Legea 350/2005 pentru proiectele ce vor fi apreciate drept eligibile. Bacăul va câștiga, indiscutabil, în prestigiu, va fi polul culturii, sportului și tineretului pe parcursul acestui an. Eu cred că avem mult de câștigat din acest statut, tocmai de aceea ne dorim un calendar de evenimente consistent’, a menționat primarul municipiului Bacău. Cosmin Necula a subliniat parteneriatul cu reprezentanții Consiliului Tineretului din România, dar a salutat și susținerea Ministerului Tineretului. ‘Cred cu tărie în virtuțile parteneriatelor și colaborărilor locale și, din acest punct de vedere, cred că municipiul Bacău va coopera exemplar cu asociațiile de tineret din oraș. Este șansa noastră să facem istorie în România și nu putem rata o astfel de oportunitate. Trebuie să demonstrăm că și în acest colț de țară, în această regiune, există inițiative civice, se manifestă un spirit de acțiune, de întreprindere. (…) Nu vreau să cădem în clișee, dar opinia mea este că nu putem dezvolta armonios o comunitate uitând de tinerii ei, de generația care vine din urmă. Cu atât mai mult cu cât observăm că în multe orașe din Moldova depopularea și factorul emigrație au contribuit din plin la criza demografică în care se zbate regiunea. Într-un anumit sens, titlul de Capitală a Tineretului în România e un bun pretext pentru a ‘restarta’ întreaga noastră regiune, nu doar Bacăul’, a subliniat primarul Cosmin Necula. Edilul a mai spus că beneficiile desemnării municipiului Bacău drept ‘Capitală a Tineretului’ în România sunt multiple, chiar și după încheierea evenimentelor. ‘Beneficiile pot veni sub multiple planuri: de la impulsionarea turismului, prin creșterea numărului de cazări pe parcursul anului, până la impunerea unor evenimente de anvergură care să rămână și după predarea ștafetei către următoarea Capitală a Tineretului. Avem, pe de altă parte, o serie de obiective concrete asumate prin dosarul de candidatură: crearea unui Centru de tineret în Municipiul Bacău, precum și înființarea unei Fundații — ‘Bacăul Educațional’, cu menirea de a atrage fonduri publice/private pentru susținerea educației copiilor și tinerilor defavorizați. Repet, Bacăul este unul din orașele care se confruntă cu o depopulare accentuată și vă mărturisesc că avem nevoie de tineri pentru a construi — împreună — viitorul Bacăului. E, dacă vreți, un pariu pe care administrația mea și-l asumă deschis’, a mai spus Cosmil Necula. Primarul băcăuan a ținut să transmită și un mesaj tuturor tinerilor din oraș, dar și din România să creadă în viitorul și destinul țării. ‘Tinerii sunt o voce care își va face tot mai simțită prezența în peisajul public și de care trebuie să ținem seama. Omenirea, societatea românească, precum și comunitatea băcăuană sunt într-o continuă prefacere, evoluție și convingerea mea este că doar conlucrând putem atinge obiectivele propuse. Cred în principiile transparenței și deschiderii și apreciez că ele sunt ingrediente esențiale pentru o administrație care se vrea a fi una de succes’, a declarat Cosmin Necula. Municipiul Bacău este viitoarea Capitală a Tineretului din România în perioada 2 mai 2017—1 mai 2018, desemnarea având loc într-un eveniment găzduit în luna noiembrie 2016 de Timișoara, ultima capitală a tineretului. Câștigătorul a primit și un premiu de 50.000 de euro, acordat de Consiliul Tineretului din România, Federația SHARE Cluj-Napoca, Grupul PONT și Banca Comercială Română. Contracandidata Bacăului a fost Constanța, ambele orașe îndeplinind criteriile de înscriere în concurs și fiind declarate candidaturi eligibile. La ediția 2016 a Galei Tineretului din România, desfășurată sub mottoul "Tinerii. Acum!", au fost înscrise în cadrul competiției 124 de proiecte implementate în perioada 2015-2016, în cadrul cărora au fost implicați 80.647 de tineri sprijiniți de peste 2.100 de lucrători de tineret.

