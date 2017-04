Tiriac Auto trebuie sa plateasca despagubiri unui avocat din Bacau

Avocatul Marius Bogdan, prin firma de avocatura “Bogdan & Asociatii SCA”, a deschis, in urma cu doi ani, actiune in instanta impotriva SC Tiriac Auto SRL pe care o acuza ca a facut superficial revizia la autoturismul pe care il detine, un Land Rover Discovery, ca a schimbat piese si consumabile doar pe devizul de lucrari, nu si in realitate, ceea ce a dus la o defectiune majora la motor si la un prejudiciu semnificativ.

“Pe 16.11.2012, am prezentat masina la SC Tiriac Auto pentru a se efectua revizia la 140.000 km, cât si pentru efectuarea altor lucrari necesare bunei functionari a acesteia. Cu toate ca apar ca piese si consumabile pe devizul de lucrari, conform cu probele de la dosar si in special cu expertiza tehnica, rezulta ca acest lucru nu s-a intâmplat, respectiv societatea nu a efectuat schimbul de ulei”, reclama avocatul.

In acelasi timp, angajatii societatii sunt acuzati ca au montat gresit capacul de filtru de ulei si garnitura de etansare a acestuia, ceea ce ar fi permis scurgerea uleiului. “Pe 6.12.2012, am mers cu masina in service cu reclamatia ca se aprinde martorul ulei in bordul masinii. S-au facut verificari, s-a constatat ca sunt scurgeri superficiale pe la capul filtrului de ulei, intrucât acesta era montat gresit si garnitura de etansare era rasucita, aceasta nefiind montata in canalul special creat. La aceasta data, societatea a inteles sa inlocuiasca garnitura, sa completeze uleiul lipsa si, ulterior, sa-l inlocuiasca pe tot si, cu recomandarea de a tine sub observatie consumul de ulei, s-a eliberat masina.

Nu s-a oprit masina pentru verificari amanuntite care sa explice ce s-a intâmplat cu cei 4 l de ulei constatati lipsa in motor, cu toate ca am cerut explicatii. Intre 16.11 si 6.12.2012 am reclamat de mai multe ori ca motorul nu functioneaza in parametri normali, existând o bataie metalica, dar societatea nu a binevoit sa faca cercetari, ci a dat asigurari ca nu exista nicio problema in functionarea motorului, angajatii chiar efectuând o proba de mers cu masina”, acuza Marius Bogdan.

Avocatul mai sustine ca, la scurt timp, masina nu a mai functionat din cauza unei defectiuni la motor, nu a mai putut fi folosita si, din acest motiv, a cerut in instanta daune suplimentare – pe lânga prejudiciul direct, si suma de 4.050 euro, fara TVA, care acopera devalorizarea masinii pâna la data când va putea fi folosita (un procent de 9 la suta pentru fiecare 6 luni), 12.162 lei, reprezentând contravaloarea impozitului, asigurarii RCA si CASCO, a rovignetei, plus sumele achitate in acest scop pâna la repararea autoturismului si cheltuieli de judecata (taxe de timbru si onorarii expertize) de 6.918 lei.

“Expertul a actionat in mod partinitor”

“Reclamantul ne acuza, din 6 decembrie 2012, ca am furat uleiul pe care trebuia sa i-l punem la revizie si ca fapta noastra a generat lipsa de ungere care a dus la defectiunea masinii. Nu este adevarat, noi i-am pus ulei in masina de trei ori si nu am generat lipsa de ungere”, a sustinut in instanta SC Tiriac Auto, prin avocata Simona Onofrei.

Conducerea firmei a contestat expertiza si a cerut o contraexpertiza, dar instanta a respins solicitarea. “Expertul ignora probele din dosar privitor la completarea uleiului (…) si sustine ca singura cauza posibila a lipsei de ungere este necompletarea uleiului la revizie. Expertiza reda intocmai acuzatiile reclamantului, dar nu explica tehnic simptomele masinii manifestate in perioada 16 noiembrie – 19 decembrie 2012.

Expertiza nu isi indeplineste rolul de a lamuri imprejurarile de fapt, contine date incorecte si incomplete, iar expertul numit nu are cunostintele necesare si a actionat in mod partinitor”, au fost argumentele Tiriac Auto. In apararea firmei a fost adus si un angajat care a dat declaratii in instanta in care sustine ca a inlocuit uleiul din masina si ca nu exista nicio legatura intre montarea necorespunzatoare a garniturii filtrului de ulei si lipsa uleiului.

Judecatoria Bacau a admis partial actiunea avocatului si a obligat SC Tiriac Auto sa repare autoturismul, iar, in caz de refuz, societatea va fi obligata sa suporte cheltuielile de reparatii. In acelasi timp, Tiriac Auto trebuie sa plateasca 4.050 euro, contravaloarea devalorizarii masinii calculata pâna la data de 27.12.2013, plus 9 la suta pentru fiecare 6 luni de nefunctionare, incepând cu 28.12.2013 si pâna la data repararii masinii, pornindu-se de la suma de 8.550 euro. Instanta a mai dispus ca Tiriac Auto sa achite suma de 3.803 lei, asigurarile CASCO (achitata dupa 21.12.2012), RCA si rovigneta, si suma de 6.918 lei cheltuieli de judecata. Hotarârea nu este definitiva.