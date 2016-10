Tipuri de piscine: ce trebuie sa stii inainte sa le cumperi

Te simti pierdut in multitudinea de tipuri si modele de piscine pe care producatorii ti le pun la dispozitie? Din momentul in care ai luat decizia de a instala o piscina in curtea casei tale, optiunile pe care le ai sunt numeroase.

Producatorii iti pun astazi la dispozitie o multime de tipuri si modele de piscine, potrivite fiecarui buzunar si concepute astfel incât sa satisfaca toate exigentele. Dar pentru a lua decizia corecta, este necesar sa stii totul despre ele, inainte de a face achizitia.

Cum alegi piscina potrivita pentru tine

Dess, poate, ti-ai format o imagine mentala despre cum ai vrea sa arate piscina visurilor tale, trebuie sa fii constient de faptul ca, in realitate, tipurile si modelele de piscine variaza foarte mult. Este posibil ca multitudinea de optiuni sa te puna in dificultate, mai ales daca nu cunosti toate detaliile.

In linii mari, daca iti doresti o piscina subterana, vei avea de ales intre piscine din beton si piscine din fibra de sticla.

Tipuri si modele de piscine: din beton sau fibra de sticla?

Alegerea unui model de piscina depinde de numerosi factori, inclusiv climatul. De regula, in regiunile unde predomina temperaturile ridicate, piscina subterana este alegerea principala a oricarui cumparator, pe cand in regiunile cu temperaturi predominant scazute sunt mai populare piscinele supraterane.

In majoritatea cazurilor, indiferent ca vorbim despre piscine din fibra de sticla sau piscine din beton, piscinele subterane sunt mai costisitoare, atingând pragul de investitie. Cheltuielile nu vor cuprinde numai pretul propriu-zis al piscinei, ci si costurile pe termen lung privitoare la consmul de apa si energie electrica.

Cu toate acestea, posibilitatea ca proiectul sa se transforme in piscina visurilor tale este uriata, iar acest lucru se datoreaza optiunilor de design si materialelor pe care le poti alege pentru construirea unei piscine subterane.

Cumparatorii aleg, de regula, piscine din beton sau din fibra de sticla.

Piscine din beton

Daca vrei sa optezi pentru instalarea unei piscine din beton, care sa-ti confere libertatea de alegere a designului, indiferent ca este elaborat si complex sau clasic, iata care sunt unele dintre cele mai populare modele de piscine din beton:

Piscine clasice (cu skimmer)

Datorita modalitatii de construire si materialelor folosite, piscinele cu skimmer sunt ideale atât pentru interior, cât si pentru exterior. Un avantaj major al acestora il reprezinta raportul pret-calitate si, desigur, posibilitatea de a le personaliza dupa bunul plac.

Piscine cu luciu de apa (overflow)

Piscinele cu luciu de apa, sau piscinele overflow, sunt alegerea ideala pentru cladirile moderne. Ceea ce face ca aceste modele de piscine sa fie deosebite este efectul lor estetic: nivelul apei atinge nivelul marginii piscinei.

Piscine infinity

Piscinele infinity sunt, de departe, cele mai spectaculoase modele de piscine. Unul dintre peretii piscinei creeaza iluzia de continuitate a apei. Acesta este construit precum o cascada, pozitionata astfel incât sa nu poata fi vazuta din piscina. Apa se va revarsa intr-un bazin aflat sub nivelul piscinei, iar tu vei avea impresia ca piscina ta se intinde la nesfârsit si se contopeste cu orizontul.

Modelele de piscine prezentate au fost preluate de pe piscinepremium.ro

Piscine din fibra de sticla

Chiar daca au o durata de viata mai mica decât piscinele din beton, piscinele din fibra de sticla compenseaza prin accesibilitate din punctul de vedere al pretului, precum si procesul rapid de instalare.

Daca iti doresti ca piscina ta sa fie gata in câteva saptamâni, sa necesite servicii minime de intretinere, sa prezinte riscuri reduse de fisuri sau alte deteriorari si nu esti foarte pretentios in ceea ce priveste forma si marimea, atunci o piscina din fibra de sticla este cea mai potrivita pentru tine.

Desi nu poti stabili designul unei piscine din fibra de sticla, ele fiind asamblate din fabrica, cu siguranta vei gasi un model care sa se apropie de ceea ce ti-ai dorit. Iata câteva modele de piscine care te-ar putea inspira!