Federația Tinerilor din Bacău a organizat timp de trei zile un workshop intitulat „Create Cinema", în cadrul căruia cinci echipe formate din tineri au dezvoltat câte un concept creativ cu privire la transformarea cinematografului Orizont în Centru de Tineret. După ce vineri și sâmbătă au lucrat practic la aceste concepte, duminică, 1 octombrie, de la ora 10.00, echipele și-au expus ideile la sediul Federației Tinerilor din Bacău, la Univesitatea „George Bacovia", acolo unde au fost jurizate de un complet compus din Constantin Scripăț-viceprimar al municipiului Bacău, Ramona Ghioc-membră a cabinetului președintelui Consiliului Județean și Marian Dămoc-reprezentant al Romanian Youth Movement for Democracy. „Cei de la primărie ne-au cerut o idee, un concept, pentru al putea da mai departe constructorului. Toate cele cinci idei ale echipelor vor fi cumulate într-un singur proiect. Tinerii au fost foarte creativi și ne dorim foarte tare ca acest proiect să iasă bine și să poată fi implementat", a declarat Mihaela Enea, coordonator departament programe din cadrul proiectului Bacău-Capitala Tineretului din România.

