Nici că se putea un loc mai frumos şi nimerit de a vorbi despre istoria acestui neam, de a prezenta noi apariţii editoriale pe această temă, decât Complexul “Podu cu Lanţuri”, care, încă din proiect şi-a propus să fie şi spaţiul unde se întâlnesc utilul cu frumosul, literatura, istoria, arta. Sâmbătă, 30 septembrie, de la ora 12.00, aici a avut loc o inedită întâlnire a istoricilor, a istoriei cu publicul. Doi tineri profesori, autori ai unor interesante volume cu subiecte mai puţin cunoscute ale istoriei noatre, Cristian Moşneanu (Ploieşti) şi Vasile Lupaşc Sfinteş (Târgovişte), împreună cu reprezentanţii ai două edituri, au răspuns invitaţiei patronului companiei din care face parte şi Complexul cu specific medieval „Podu cu Lanţuri”, Ioan Neculce, de a dialoga cu publicul băcăuan, în special cu cel tânăr, pe teme fierbinţi ale istoriei noastre. “Editurile LIBREX şi LER s-au unit într-un proiect comun de promovare a istoriei poporului român, cele două edituri au în programul editorial cărţi de istorie, în acest fel suntem mai eficienţi în proiectul de promovare şi comunicare către public. Ne aflăm într-un turneu de promovare a cărţilor cu subiecte din istoria mai puţin cunoscută sau chiar scoase din programa şcolară. Am răspuns cu mare drag acestei invitaţii şi, cu siguranţă, vom mai reveni, deoarece am văzut că este interes pentru un asemenea gen de carte”, ne-a spus Ionuţ Radu, reprezentant al Editurii Librex, editură care a venit cu trei cărţi de istorie, două semnate de tânărul profesor şi istoric Cristian Moşneanu, “Istorie furată. Întemeierea Ţării Româneşti. Radu Negru Vodă, între între legendă, mit şi adevăr”, scrisă în colaborare cu alţi doi autori, Cornel Bârsan şi Adrian Anghel, şi a doua carte, “Petru Dimitrie Cercel, gentilomul valah care a fermecat Europa”. A treia carte a editurii Librex, prezentată la “Podu cu Lanţuri” a fost “Doamne şi Domniţe, Jupâniţe şi Amante ale Domnitorilor Români”, scrisă de istoricul Cornel Bârsan, din Bistriţa, care nu a putut, din păcate, să ajungă în Bacău. Editura LER, reprezentată de istoricul Vasile Lupaşc Sfinteş, a venit cu două titluri, am bele semnate de Vasile Lupaşc, trilogia “Răstignit între cruci” şi, o noutate absolută, “Marea Carte cu Eroi”, o carte care transpune istoria în basm, pentru a fi accesibilă copiilor, adolescenţilor, are o grafică deosebită, nemaiîntâlnită în cărţile de istorie din România. Scopul acestor lansări, prezentări, a fost, afirmă organizatorii, de a “dezmorţi un pic poporul român, să-i arătăm că înaintaşii noştri au avut şi mari realizări, dar au trecut şi mari încercări”. 1 of 9 Cronica integrală a evenimentului, în ediţia tipărită a ziarului DEŞTEPTAREA de luni, 2 octombrie 2017. 4 SHARES Share Tweet loading...

