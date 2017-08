Ce poate fi mai frumos și mai pitoresc decât o plimbare la țară în mijlocul verii? Cu acest gând am plecat pe drumurile județului, iar pașii ne-au dus în zona Filipești, mai exact în satul Cârligi. Aerul curat ne îmbie, iar lanurile de porumb, bine crescut, de un verde crud, ne gâdilă pe retină. Șoseaua s-a terminat la un moment dat și am continuat sa mergem pe un drum de țară. Undeva pe partea dreaptă, un gard stă să cadă. Acolo am cunoscut familia Călin…

Acasă numai casă nu e…

Familia Călin locuiește…într-o cocioabă, ceva căreia nu-i putem spune casă. E un fel de bordei, construit din chirpici, care nu se mai știe pentru cât timp va mai sta în picioare. Petronela Călin, de 20 de ani, și Daniel Costel Călin de 39 de ani, au împreună trei copii, din care unul în vârstă de 5 ani este dat în plasament la mama soției. Ceilalți doi copii, care stau cu părinții, au 2 ani și 9 luni, respectiv 1 an și 5 luni. Familia Călin din Cârligi se plânge de condițiile de trai și spune că de doi ani tot face cereri la primărie să primească o bucată de pământ pe care să construiască o casă, construcție pe care ar dori să o ridice tot cu ajutorul primăriei.

Mai multe suflete pe „o prăjină”

În acest moment, la adresa respectivă locuiesc în total opt familii (familia Călin plus alte 7 familii ale fraților lui Daniel Costel Călin) pe o suprafață de „o prăjină”, adică aproximativ 200 metri pătrați. „Altora cum le-a dat casă? Vrem să ne dea și nouă, că noi n-avem posibilități. Cum să creștem copii ăștia în condițiile astea?”, s-a întrebat Daniel Costel Călin, bolnav de diabet, care ne spune că a suferit deja trei preinfarcturi și de aceea nu poate munci. Practic, familia trăiește din ajutoare sociale și din alocația copiilor. „Eu mai muncesc pe ici pe colo, cu ziua. Dar nu pot prea mult că trebuie să am grijă și de copii. Am și băiețelul cu probleme medicale, are inima mărită, rahitism de gradul I și otită”, ne-a spus Petronela Călin. Am privit „casa” cu amărăciune și doar cei mici au mai înveselit cumva momentul arătându-se fascinați de aparatul de fotografiat și de reportofon.

Se caută soluții

Am lăsat familia Călin în urmă și am mers pe ulița satului până am ajuns din nou la șosea. Drumul drept, și, trebuie să apreciez, bun, ne-a dus în centrul comunei Filipești unde ne-am oprit la Primărie. Se pare că am nimerit în zi de audiențe pentru că oamenii așteptau să intre la primar, care mai de care cu diferite probleme. Majoritatea spețelor, retrocedarea de pământ. Toți vor pământ! Între două discuții, primarul Petrică Lungu ne-a primit și ne-a vorbit despre problema familiei Călin din satul Cârligi. Se caută soluții, asta e clar. Iar dacă minunea se va înfăptui, cu siguranță vom afla povestea.

„Cunoaștem cazul, este în atenția noastră și este monitorizat prin serviciul de asistență socială. Ei au făcut o solicitare să primească un sprijin material din partea Primăriei, un loc pentru casă. Marea problemă pleacă tot de la mine. Anul trecut, înainte de alegeri, împreună cu Fundația Sera am construit o casă cu toate condițiile pentru trei familii din Galbeni. Acum că s-a creat precedentul, toată lumea vrea casă. Din păcate, lucrurile nu sunt atât de simple. În primul rând nu avem terenuri și nici bani. Dacă vom putea, în continuare vom colabora cu Fundația Sera și vom încerca sa rezolvăm cât mai multe astfel de probleme.”

Petrică Lungu, primarul comunei Filipești