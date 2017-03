Sport Tie-break, cum altfel? Explorări Baia Mare- Știința Bacău 3-2 (14, 22, -21, -22, 6) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Dacă-i Știința, e tie-break. Mai ales când e vorba de un meci cu Explorări Baia Mare, o altă specialistă a jocurilor de cinci seturi. În ultima etapă a sezonului regulat, Explorări Baia Mare și Știința Bacău au bifat cel de-al șaptelea lor tie-break stagional, partida revenind în final băimărenilor. Oaspeții au meritul că au revenit de la 0-2 la seturi, trecându-și astfel în cont un punct prețios, care îi îndepărtează și mai mult de U Cluj, ocupanta celui de-al doilea loc retrogradabil. Sâmbătă, în prima etapă a play-out-ului, care reunește echipele clasate pe locurile 7-12, elevii lui Cornel Păduraru și Sebi Țurcanu primesc vizita Unirii Dej. Știința: Ivkovic, Vițelaru, Ivankovic, Marinca, Voinea, Csoma, Ghimeș- libero. Au mai jucat: Someșan, Purice, Târcavu, Todoruț. Rezultatele etapei a 22-a: SCM U Craiova- Unirea Dej 3-1, Arcada Galați- U Cluj (s-a jucat la Cluj) 3-0, Steaua- VC Caransebeș 3-2, VM Zalău- VCM Piatra Neamț 3-1, Explorări Baia Mare- Știința Bacău 3-1. Tricolorul Ploiești- CSM București s-a disputat aseară. Clasamentul sezonului regulat 1. Steaua București 22 18 4 59-22 53p.

2. VM Zalău 22 18 4 58-22 53p.

3. SCM U Craiova 22 18 4 57-18 52p.

4. Arcada Galați 22 17 5 54-28 49p.

5. Tricolorul Ploiești 21 14 7 49-33 41p.

6. CSM București 21 11 10 40-37 34p.

7. Explorări B. Mare 22 9 13 40-48 22p.

8. VC Caransebeș 22 7 15 35-51 24p.

9. Știința Bacău 22 7 15 34-53 22p.

10. Unirea Dej 22 5 17 29-57 17p.

11. U Cluj 22 5 17 22-56 15p.

12 VCM P. Neamț 22 2 20 13-64 5p. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.