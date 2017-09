Actualitate Tiberiu Ciobanu a dat Garda de Mediu pe Primăria Bacău de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Conducerea Comisariatului Județean Bacău al Gărzii Naționale de Mediu a fost preluată, de la sfârșitul săptămânii trecute, interimar, de comisarul adjunct Constantin Secară. Funcția de comisar șef a rămas vacantă, după ce titularul ei, Tiberiu Ciobanu, a decis să lucreze din nou în aparatul tehnic al primăriei Bacău, la Departamentul „Taxe și impozite”. „A fost o opțiune personală – ne-a declarat Tiberiu Ciobanu – și, în acest fel mă reîntorc la un vechi loc de muncă, pe care l-am părăsit pentru a lucra la Garda de Mediu”. Comisarul șef interimar se află, în această săptămână, în concediu de odihnă, motiv pentru care conducerea Comisariatului Județean este asigurată în această perioadă de doamna Oana Samson. 8 SHARES Share Tweet

