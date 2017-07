Pompierii de la Detaşamentul Oneşti au fost alertaţi, vineri seară, să intervină în oraşul Tg. Ocna, pentru o misiune de căutare a unui adolescent de 15 ani, care intrase să se scalde în râul Trotuş şi nu a mai ieşit la mal. Salvatorii s-au deplasat cu o barcă şi au început imediat căutările, dar, din păcate, după câteva ore l-au găsit pe minor decedat, la mică distanţă de locul unde a fost văzut ultima dată. Se pare că, băiatul se afla la scăldat împreună cu mai mulţi adolescenţi şi ar fi intrat cu toţii în apă ca să treacă înot Trotuşul. La un moment dat, el a dispărut şi atunci ceilalţi au început să ţipe după ajutor. O fată care se afla în apropiere i-a auzit şi şi-a anunţat tatăl, care la rândul său a alertat autorităţile. De la începutul sezonului cald, alte două persoane, din judeţul Bacău, s-au înecat în timp ce încercau să se răcorească în ape interzise scăldatului. 0 SHARES Share Tweet

