Actualitate Tg. Ocna: Ministrul Turismului se întâlnește cu operatorii de pe Valea Trotușului de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Orașul Târgu Ocna va găzdui, vineri, o dezbatere cu tema „Strategii integrate de dezvoltare a turismului de pe Valea Trotușului”, la care va fi prezent Mircea-Titus Dobre, ministrul Turismului. Întâlnirea va avea loc în sala de conferințe „Costache Negri” a Complexului turistic „Casa Creangă” și va începe la ora 10.

Prin acest eveniment ne dorim să aducem față în față factorii decidenți de la nivel central și operatorii economici de turism din județul Bacău”, explică Theodora Șotcan, deputat PSD, care este organizatoarea evenimentului. La dezbatere au fost invitați, alături de operatorii de turism, reprezentanții Prefecturii Bacău, ai Consiliului Județean, parlamentarii PSD și primarii din Dofteana, Tg. Ocna, Slănic Moldova, Comănești, Onești și Bacău. 0 SHARES Share Tweet

