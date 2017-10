– un pasionat căutător de comori a făcut o nouă descoperire senzaţională – Marius Ioan Irimia, din judeţul Neamţ, a găsit 58 de monede de argint, mai precis denari romani, în comuna băcăuană Măgirești – detectoristul nu este la prima ispravă, în acelaşi loc a mai descoperit 22 de monede romane

Ioan Marius Irimia, din judeţul Neamţ, este un pasionat (şi norocos) căutător de comori, fiind posesorul legal a unor dispozitive electronice de detectare a metalelor.

În timpul liber, afirmă Irimia, pleacă, după ce acumulează informaţii de pe diferite surse, în căutarea comorilor! Şi, norocul i-a surâs de mai multe ori. Ultima descoperire a avut loc în comuna Măgireşti, din judeţul Bacău.

„Vineri, 13 octombrie 2017, a venit la Primărie şi a anunţat că va face nişte cercetări în unele zone din comună, ne declară Costel Ciobanu, viceprimar al comunei. I-am verificat autorizaţia şi totul era în regulă. Astăzi, 16 octombrie (n.r., ieri), de dimineaţă, a venit la Primărie şi a pus pe masă o legătură cu mai multe monede. Le-am numărat şi erau 58 de monede din argint, spunea dumnealui că sunt denari imperiali. Am făcut un proces verbal de predare, am anunţat Direcţia pentru Cultură, aşa cum spune legea, şi în termenul legal le vom depune la Direcţie”, ne mai spune Costel Ciobanu.

Curioşi şi entuziasmaţi, cei din conducerea Primăriei Măgireşti au fotografiat monedele, le-au admirat, majoritatea fiind într-o bună stare.

„Să rămână amintire şi pentru noi, fotografiile le vom expune, mai târziu, într-un muzeu din comună”, mai spune viceprimarul.

Mai trebuie amintit că, înainte de 1990, tot pe teritoriul comunei Măgireşti, în satul Prăjeşti, a mai fost descoperit un tezaur, care face parte acum din patrimoniul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”.

Comoara va ajunge la Muzeul de Istorie

Am luat legătura şi cu directorul Direcţiei pentru Cultură a Judeţului Bacău, Simona Drob, care ne-a confirmat cele spuse de viceprimarul comunei Măgireşti. „Ne-au sunat şi au anunţat descoperirea. Am stabilit modalitatea de depozitare şi asigurarea securităţii, iar în cel mai scurt timp le vor aduce la instituţia noastră, după care monedele vor fi predate Muzeului de Istorie «Iulian Antonescu», aşa cum prevăd dispoziţiile legale.”

Am încercat să luăm legătura cu „detectoristul” Marius Irimia, însă, până la închiderea ediţiei, nu am reuşit. Consemnăm informaţiile publicate pe contul lui de Facebook şi de pe vestea.net.

Sute de monede descoperite întâmplător

„După aproape patru ani, am revenit într-o zona în care am descoperit cu primul meu detector 22 de denari romani. Ştiind că am periat zona (undeva la 5m – 12m) în lung şi în lat, speranţele să mai găsesc ceva erau minime, spre ZERO. Dar am zis să încerc, acum având un detector mai performant şi mai adânc, poate mai găsesc vreo 2-3 monede. Solul în zona respectivă este foarte mineralizat, cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. De la o adâncime de 15-17 cm am ajuns până la 25-28 cm, şi am descoperit încă 58 de monede, denari romani. Nu-mi venea să cred ce se întâmplă şi cum este posibil aşa ceva, mai ales că în zona respectivă nu s-a arat pământul în ultimii 4 ani. Luni, 16 octombrie, am predat monedele Primăriei din Măgireşti”, declară Ioan Marius Irimia pentru vestea.net.

Căutătorul nemţean nu este la prima descoperire de acest fel. În 2015, îşi înscrie în palmares o descoperire de senzaţie, în comuna Dragomireşti (județul Vaslui), 92 de denari romani, cu tot cu „ulcica” în care erau depozitaţi. Tot în 2015, în comuna Ruginoasa (județul Iași), descoperă 200 de monede din argint, după propriile aprecieri provenind din sec. I-III d.Hr. O altă descoperire importantă o face în 2016, în localitatea Bârgăoani – Neamţ, numărând 167 denari din argint, toate tezaurele fiind declarate şi predate primăriilor din localităţile respective.

Mic tezaur şi la Blăgeşti

În judeţul Bacău, ultima descoperire întâmplătoare a avut loc în satul Blăgeşti, în luna august a acestui an, de către băcăuanul Constantin Cojocaru, posesor autorizat al unui detector de metale, care, cu ocazia unor „prospecţiuni”, a dat peste un mic tezaur de 39 de monede.

„Monedele descoperite în Blăgești sunt din argint şi, după primele estimări, aparţin perioadei medievale. Ele au intrat într-un proces de restaurare şi evaluare, care va mai dura. Descoperirea este cu atât mai importantă, cu cât, pentru perioada medievală nu avem prea multe asemenea monede”, ne-a declarat Elena-Lăcrămioara Istina, şef Secţie Arheologie – Istorie, la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”.

În ultimii ani, s-a înmulţit numărul posesorilor de detectoare de metale. Aceştia, odată cu eliberarea obligatorie a autorizaţiei, trebuie să respecte Legea 182/2000 şi Ordonanţa 43/2000, care reglementează regimul Patrimoniului Naţional.

Cei care sunt depistaţi, de reprezentaţii legali, inspectori ai Direcţiei de Cultură, de Poliţie, de alte instituţii cu atribuţiuni în acest domeniu, că nu respectă legislaţia sunt pasibili de ani grei de închisoare. Tot în baza legii, autorii descoperirilor întâmplătoare, care au predat, în condiţiile legii bunurile de patrimoniu, au dreptul la o recompensă bănească de 30 la sută din valoare, iar în cazul unor descoperiri arheologice de valoare excepţională, se poate acorda şi o bonificaţie suplimentară de până la 15 la sută din valoare, plătite în cel mult 18 luni de la data predării bunului.

Mulţi detectorişti se plâng de birocraţia care domneşte în acest domeniu, dar și că plata recompenselor se face târziu şi după verificări, uneori inutile.

