Educatie Termen final pentru înscrieri la şcolile militare -24 martie este ultima zi în care absolvenţii de clasa a VIII-a se pot înscrie la o unitate de învăţământ militar - absolvenţii de liceu care optează pentru academie îşi pot prezenta opţiunea până pe 14 aprilie, iar cei care doresc să devină maiştri militari şi vor să urmeze o şcoală postliceală, trebuie să ştie că termenul limită de depunere a dosarului este 5 mai 2017 de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Reprezentanţii Centrului Militar Judeţean Bacău fac o ultimă strigare în rândul tinerilor care doresc să urmeze cariera militară. Elevii de clasa a VIII-a care fac dovada promovării Evaluării Naţionale şi nu depăşesc vârsta de 16 ani în cursul acestui an, se pot înscrie pentru admiterea la colegiile naţionale militare. Ofertele sunt dintre cele mai diverse, vizând Colegiul Naţional Militar “Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza, Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia şi Colegiul Naţional Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova, fiecare scoţând la concurs câte 120 de locuri. Trecând la alt nivel de vârstă, respectiv, maxim 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi şi maxim 26 de ani pentru absolvenţi de liceu, ajungem la categoria celor care doresc să devină ofiţeri. Astfel, Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu scoate la concurs 203 locuri, Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov vrea 159 de cursanţi, Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa pregăteşte 66 de marinari, Academia Tehnică Militară Bucureşti are disponibile 180 de locuri, iar cei care doresc să se formeze ca medici militari, au la dispoziţie 50 de locuri în cadrul Institutului Medico-Militar Bucureşti şi la Târgu Mureş. Şi cei care împlinesc anul acesta 28 de ani mai au o şansă să urmeze o formă de învăţământ militar. Este vorba despre absolvenţii de liceu care se pot înscrie la şcolile postliceale militare. Aceştia se pot forma ca maiştri militari urmând Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti (216 locuri), Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” Boboc-Buzău (100 de locuri) sau Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” Constanţa (95 locuri). Recrutările se fac în Bacău Recrutările se fac prin Centrul Militar Judeţean, la Biroul Informare-Recrutare din strada Energiei nr.1, et.1, cam. 102-105, zilnic de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00. Drumul spre o carieră militară începe cu efectuarea unui examen medical la o clinică militară, definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul CMJ Bacău, susţinerea a două teste aptitudinale care sunt apreciate cu „admis” sau „respins”, evaluarea psihologică, evaluare a aptitudinilor fizice la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Câmpulung Moldovenesc, după care urmează concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ. Clasificarea celor admişi se va face în limita numărului de locuri aprobat, în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere. Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare apelând numerele de telefon 0234/512.913, interior 132, 0234/546855 sau pe adresa de mail recrutare_bacau@mapn.ro. 8 SHARES Share Tweet

