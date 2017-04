Contrasens Teoria Pământului plat de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La începutul acestei luni, comunitatea științifică din Tunisia a fost zguduită de un imens scandal după ce s-a aflat ca un candidat la titlul de doctor în stiințe a depus o teza în care declara Pământul plat și situat în centrul Universului. Aspirantul la titlul de doctor respingea fizica lui Newton și a lui Einstein, astronomia lui Copernic, teoria Big-Bangului și toate modelele atmosferice, ale activitătii geologice și climatologiei. Nidhal Guessoum, un proemiment astrofizician algerian, scrie în Gulf News că problema nu este nouă dar este îngrijorătoare pentru că afirmațiile vin de la o persoană care se presupune a fi om de știință. Însă, spune el, dacă vom căuta pe YouTube după expresia „flat earth” vom găsi circa un milion de clipuri, dacă vom căuta „flat earth proof”, vom găsi peste 200.000 de pagini pe Internet. Exista o întreagă „industrie” care produce pe bandă lulantă materiale în care se neagă ideea că Pământul ar fi rotund și se încearcă acreditarea ideii că, în realitate ar fi plat. Culmea este că tot mai multa lume este dispusă să creadă aceste aberații, în ciuda dovezilor științifice. Dar problema nu este singulară; există sute de teme științifice care sunt atacate și decredibilizate de persoane cu mai multă sau mai puțină pregătire; în mod normal, acestea nu ar fi fost ascultate de nimeni; trăim, însă, într-o epocă a rețelelor sociale care pot transmite o informație instantaneu către milioane de oameni. Și nu numai atât; acei oameni au posibilitatea să trieze ce informație primesc iar rețelele sociale creează algoritmi care să livreze utilizatorilor numai ce își doresc aceștia. Se creează, astfel, bule informaționale care țin prizonieri mii de oameni care nu mai acceptă și nu mai primesc informații care să le contrazică ideile. Că Pământul e plat sau rotund nu contează prea mult pentru 90% din locuitorii planetei atâta vreme cât cei care cred că Terra e ca o tipsie nu pilotează avioane sau nu sunt implicați în programe spațiale. Există, însă, numeroase de teorii ale conspirației care, îmbrățișate de public, afectează locuitorii palnetei. Una dintre acestea este, desigur, cea care respinge ideea de vaccinare preventivă. Din cauza anti-vaxxerilor, epidemii de boli, considerate eradicate, au lovit țările care se considera „dezvoltate”; și nu mă refer la România, ci la SUA sau Australia. Respingerea științei este un fenomen global și este un paradox că, pe măsură ce omul ajunge să cunoască tot mai multe din tainele naturii, umanitatea primește instrumente cu ajutorul cărora, în loc să împinga cunoașterea, o limitează. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.