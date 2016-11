Tentativa de omor la Prajesti

- un barbat a ajuns in stare critica la spital dupa ce fratele sau l-a lovit in cap cu un topor - agresorul a fost deja retinut si pus sub acuzare

Un scandal iscat intre doi frati, din comuna Prajesti, s-a terminat cu unul dintre ei la spital si in stare grava. Cearta s-a iscat, duminica seara, se pare pe fondul consumului de alcool, in casa in care acestia locuiau impreuna.

La un moment dat, barbatul de 43 de ani a pus mâna pe un topor si si-a lovit fratele mai mare, de 45 de ani, de mai multe ori in cap. Un vecin a sunat la 112 si a solicitat un echipaj de ambulanta pentru a transporta ranitul la Unitatea de Primiri Urgente.

Era in coma de gradul II, avea hemoragie si multiple fracturi, iar medicii l-au dus direct in sala de operatie. „Pacientul a fost supus unei interventii chirurgicale si a ramas internat in Sectia de Neurochirurgie, sub supraveghere medicala”, a declarat Mirela Romanet, purtator de cuvânt la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau.

In localitatea Prajesti n-a ajuns doar echipajul medical ci si politistii si un procuror criminalist care l-au retinut pe suspect pentru infractiunea de tentativa la omor, urmând sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Oamenii din sat spuneau ca certurile intre cei doi frati erau frecvente, dar dupa ultima altercatie, agresorul risca sa stea câtiva ani in spatele gratiilor, daca va fi gasit vinovat.