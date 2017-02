– zvonul, care circulă pe piață de vreo săptămână, că se va închide Grădinița nr. 18, structură a Școlii Gimnaziale „Al. I.Cuza” din Bacău, a adunat circa 100 de părinți ai preșcolarilor în amfiteatrul unității de învățământ, unde s-a purtat o discuție destul de aprinsă cu autoritățile locale și conducerea instituției – toate presupunerile legate de această problemă au fost lămurite de viceprimarul Dragoș Ștefan, prezent la întâlnire – în acest moment, s-a dat asigurări, nu se poate vorbi de închidere, nici de desființare, nici de mutarea copiilor într-o altă clădire, pentru că se așteaptă o expertiză tehnică

De câteva zile e vâlva mare la Grădinița nr. 18 din Bacău. Părinții micuților care învață acolo s-au panicat auzind zvonuri că unitatea de învățământ preșcolar va fi închisă întrucât funcționează într-o clădire cu risc seismic. Nu se știe de unde au pornit zvonurile, cert este însă că marți seara această tensiune s-a acutizat, după ce conducerea Școlii „Al. I. Cuza”, de care aparține grădinița, a decis, împreună cu conducerea Primăriei Bacău, să organizeze o întâlnire programată cu reprezentanții copiilor, pentru a lămuri lucrurile.

„A fost o întâlnire pe care ne-am dorit să o avem pentru că lucrurile începeau să degenereze. Lumea e speriată, educatoarele din grădiniță sunt și dumnealor îngrijorate că rămân fără loc de muncă, se vorbea chiar că închidem grădinița, că relocăm copiii, că îi vom împărți peste tot prin oraș, pe la alte unități. Pentru că nimic din toate acestea nu este adevărat, am ținut neapărat să avem această discuție. E drept că s-a vorbit să vină câte 2-3 reprezentanți ai părinților de pe fiecare grupă, dar au venit peste 100”, a explicat prof. Doinița Sîrbu, directorul Școlii Gimnaziale „Al. I. Cuza” Bacău. A fost însă o discuție în care mai mult s-a țipat decât s-a vorbit.

Viceprimarul Ștefan: „Urmărim siguranța copiilor”

La întâlnire, din partea Primăriei Bacău, a fost viceprimarul Dragoș Ștefan, care a încercat să dezmintă toate informațiile mai mult sau mai puțin adevărate. „Când am început să lucrez la rețeaua școlară, în luna noiembrie a anului trecut am aflat despre existența unei expertize tehnice care atestă că respectiva clădire este cu probleme.

Soluția tehnică prezentată în 2009 era ca o parte din ea să fie dărâmată, alta consolidată. Nu putem ignora această expertiză, dar cu siguranță nici eu, nici domnul primar nu dorim închiderea grădiniței”, a declarat viceprimarul Ștefan. Acesta dă asigurări că expertiza tehnică va fi refăcută, în 30 de zile urmând să se dea și o soluție tehnică.

„În funcție de ce spun inginerii, vom vedea dacă lucrările se pot executa în prezența copiilor sau nu. Avem planuri de rezervă: putem reloca întreg personalul și copiii sau doar o parte dintre ei. Este posibil ca între timp anul școlar să se încheie”, a mai spus Dragoș Ștefan. Un lucru este cert: indiferent de soluția tehnică, în bugetul de investiții al primăriei, din acest an, se va aloca o sumă în acest scop.

„Vreau să fie foarte clar, nu dorim să dărâmăm ca să facem restaurant, parcare, bloc sau ce s-a mai zvonit. Nu există o agendă personală care să includă un astfel de demers. Urmărim siguranța copiilor”, a mai punctat viceprimarul.

Aceeași clădire din anii ’60

Toate aceste declarații ale viceprimarului Ștefan nu i-a liniștit însă pe părinți. Ieri dimineață, la primele ore, când și-au adus copiii la grădiniță, aceștia încă mai vorbeau de întâlnirea din amfiteatru și de ce se va întâmpla totuși cu clădirea în care învață copiii lor. „Nu ni s-a dat nicio asigurare. Noi nu vrem să se închidă grădinița. Mai bine să se construiască alta, de la zero, și apoi să se mute cu toții în ea.

De ce până acum nu s-a zis nimic de acest risc seismic și deodată clădirea nu mai e sigură? Nu suntem împotriva consolidării, a reparațiilor, chiar și a reconstruirii acelui corp care e mai șubred, dar de ce să se închidă, asta nu înțelegem!”, spuneau părinții. Ni s-a explicat apoi, și nouă, de către educatoarele de acolo, că întregul imobil este construit în anii ’60, iar în timp nu s-a mai făcut nicio reparație capitală la el.

E adevărat, se recunoaște, că un corp este pe structură de paiantă, tocmai acel corp care nu prezită siguranță în caz de cutremur, dar acolo sunt doar vestiarele personalului auxiliar, băile, sala de mese, sala de spălat vase și bucătaria. Zona în care se desfăsoară actul didactic e sigură (cum de altfel se specifică și în acel raport de expertiză din 2009), nefiind nicidecum necesară închiderea. În această grădiniță sunt 184 de copii, pe șapte grupe (mică, mijlocie și mare), și 14 educatoare.

Grădinița nr. 18 a devenit structură a Școlii Gimnaziale „Al. I. Cuza” din 2012. Până atunci a funcționat cu personalitate juridică de sine stătătoare. Autorizația actuală de funcționare, care se obține anual, expiră în luna martie 2017.

„S-a vorbit chiar că am blocat înscrierile pentru anul școlar viitor. Eronat. Chiar eu am transmis Inspectoratului Școlar pe planul de școlarizare 2017 -2018 două grupe mici pentru Grădinița 18. Numai că înscrierile nu se fac acum. Zvonurile au mers mult prea departe. E adevărat că Primăria Bacău mi-a cerut să găsesc soluții de relocare a copiilor și personalului didactic din grădiniță, dar împreună, cu toate grupele și cu tot personalul, nicidecum separat, împărțiți sau mai știu eu cum, dar numai dacă noua expertiză tehnică va cere acest lucru. Deci, doar dacă va fi nevoie, să se înțeleagă clar! Dar până nu se face acea expertiză, nu are rost să vorbim de acest lucru. Părinții și toată lumea trebuie să înțeleagă că nu ne dorim decât să fie bine pentru copii și să se desfășoare activitatea didactică în condiții de maximă siguranță pentru ei și pentru cadrele didactice de acolo.”

prof. Doinița Sîrbu, directorul Școlii Gimnaziale „Al. I. Cuza”, care are în structură și această grădiniță