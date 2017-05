Tenis „do Bacau”. Un portughez a câștigat Trofeul Municipiului

În 2017, Trofeul Municipiului, competiție dotată cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate a avut doi câștigători din Portugalia. La dublu, portughezul Frederico Ferreira Silva a avut câștig de cauză făcând pereche cu spaniolul David Vega Hernandez, pentru ca duminică, în proba de simplu, titlul să revină unui alt lusitan, Goncalo Oliveira, după victoria cu 3-6, 6-3, 6-0 contra indianului Sumit Nagal

Tenis de qualidade. Ediția din acest an a Trofeului Municipiului Bacău la tenis, competiție organizată cu sprijinul Consiliului Local Bacău, FRT, SCM și Simba Invest, a vorbit portugheza. Iar discursul a fost unul fluent. Și convingător. Nu întâmplător steagul Portugaliei a fluturat, victorios, peste ambele finale.

În cea de la dublu, disputată, din cauza ploii, în sala pusă la dispoziție cu amabilitate de Compania Dedeman, perechea Frederico Ferreira Silva (Portugalia)/ David Vega Hernandez (Spania) a dispus cu 7-5, 6-3 de românii Vasile Antonescu și Patrick Grigoriu. Duminică, în proba de simplu, soarele a făcut din nou casă bună cu tenisul, iar trofeul a revenit acolo unde i-a fost mereu locul: pe terenul 1 al bazei SCM Bacău. Și a fost înmânat unui alt lusitan: Goncalo Oliveira.

În vârstă de 22 de ani pe care i-a împlinit pe 17 februarie, fostul nr. 269 în clasamentul mondial ATP l-a învins pe indianul de 19 ani Sumit Nagal (câștigător în proba de dublu, la juniori, la Wimbledon, în 2015) cu 3-6, 6-3, 6-0. Finala a fost în ton cu turneul: adică peste ranking-ul jucătorilor de top prezenți anul acesta în Bacău. Vorba directorului de concurs al Trofeului Municipiului Bacău, Mihai Ciuntea:

„Nu întotdeauna ierarhia dă valoarea exactă a unui jucător”. Venit din calificări, indianul Nagal s-a prezentat în finala de duminică având un mic ascendent moral; sâmbătă, în semifinală, tocmai trecuse de câștigătorul de la dublu, portughezul Ferreira Silva. Iar avantajul s-a simțit. Indianul a început finala în forță, speculând nervozitatea adversarului său, Goncalo Oliveira. Nagal a condus cu 3-0 și 4-1, ghemul al cincilea fiind câștigat la zero. Goncalo a redus din handicap, 3-5, printr-un as de zile mari, însă Nagal și-a fructificat serviciul, adjudecându-și setul de debut cu 6-3. „Într-adevăr, am început nervos, făcând mai multe greșeli.

Ulterior, însă, am început să joc ce știu”, a mărturisit, după finală, Goncalo Oliveira, care a intrat în posesia unui cec de 3600 de dolari. Setul al doilea a fost unul în oglindă (3-0, 4-1 și 6-3), astfel încât totul s-a stabilit în „decisiv”. Adică acolo unde tenismenul născut la Porto și stabilit „cam peste tot în lume deoarece, când te apuci de tenis, devii cetățean al planetei” nu i-a lăsat nicio șansă indianului: 6-0.

„Pentru mine, a fost o onoare să joc aici în Bacău. Nu prea am avut timp să descopăr orașul deoarece am jucat în fiecare zi. Cât am văzut, însă mi-a plăcut. Mi-a plăcut și baza, și oamenii de aici, și mâncarea”, a spus învingătorul din acest an, care a fost însoțit la turneu de tatăl său: „Chiar îi mulțumesc ca mi-a fost alături”. În ciuda înfrângerii din finală, indianul Sumit Nagal a demonstrat că nu și-a pierdut zâmbetul:

„Eu am stat zece zile aici, iar dacă cineva vrea să știe ce restaurante s-au mai deschis în Bacău, mă poate întreba pe mine. Îi pot servi de ghid”, Atât Goncalo Oliveira cât și Sumit Nagal și-au rostit declarațiile în engleză. Trofeul Municipiului Bacău a vorbit însă în portugheză. Și a vorbit bine. Obrigado!

