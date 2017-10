Magazin

Advertorial Tendințe de machiaj pentru sezonul Toamnă-Iarnă 2017-2018 de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Odată cu schimbarea sezonului, se resetează și tendințele de modă și frumusețe. Anul acesta, punem accent pe frumusețea naturală, cât și cea provocatoare, și recapitulăm cele mai relevante tendințe în materie de machiaj pentru sezonul toamnă-iarnă 2017, ce se vor prelungi cu siguranță și către începutul anului 2018. Spre deosebire de machiajul de vară, ușor, luminos, o iluzie de no-makeup makeup, tendințele de machiaj pentru această toamnă înclină către extravagant: o atingere de fard vibrant pe pleoapă, un ruj imperfect vișiniu pe buze și pigmenți metalici ce au dominat podiumurile din Săptămâna Modei. Pentru ochi, paleta de machiaj a anotimpului rece include și culori calde, metalice, de auriu, cupru și bronz, dar și nuanțe pictate de argintiu și crom. Dacă preferi culorile mate, inspiră-te direct de pe podium și combină o nuanță colorată de albastru sau oranj pe pleoapa superioară cu un fard negru smoky pe linia genelor de jos. În acest sezon, buzele în nuanțe de roșu închis, sângeriu, au parte de un machiaj în straturi pentru un efect ombre – contur, apoi ruj în aceeași nuanță, urmate de unul sau chiar două nuanțe de fard, mai deschis în centru și mai închis către exterior. Pentru cele ce preferă un plus de strălucire, clasicul gloss a revenit în tendințe. Cât despre ten, machiajul se inspiră din anotimp. Tendința acestui sezon cuprinde nuanțe de blush care imită culoarea naturală a obrajilor expuși vremii reci, pudră bronzantă mată folosită în loc de blush, iluminarea punctelor de pe față ce sunt atinse de lumină, pentru un finish natural dar strălucitor. Pentru cele ce tânjesc după aparițiile minimaliste ale sezonului cald, un look monocrom este alegerea potrivită. Alege să porți un machiaj de inspirație vintage, cu nuanțe de roz pudrat în toate iterațiile sale: blush, fard, ruj și gloss sau combină nuanțe de liliachiu cu fuchsia și roz aprins pentru un look vibrant, de seară. Nu în ultimul rând, să nu uităm de gene. Efectul de gene false își păstrează locul pe podiumuri și în tendințele de machiaj ale sezonului, fie pe clasica pleoapă superioara sau pe cea inferioară, pentru cutezătoare. Indiferent de stil, alege un stil natural, care să nu contrasteze cu nuanțele metalice sau vibrante pe care le-ai folosit în machiajul ochilor, sau o pereche de gene mai dramatice, pentru un look clasic, un cat eye cu o simplă linie de tuș. 0 SHARES Share Tweet loading...

