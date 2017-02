Social Temperaturi de până la 18 grade Celsius și ploi moderate de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Temperaturile aerului vor urca până la 18 grade Celsius mai ales în zonele sudice și sud-estice în următoarele două săptămâni, iar precipitațiile vor fi mai prezente în regiunile montane atât pe 1 martie, cât și după 6 martie, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 27 februarie – 12 martie 2017, publicată luni. În Moldova, în prima săptămână de prognoză, precum și la începutul celei de-a doua, vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, cu o medie a valorilor termice maxime cuprinsă între 12 și 17 grade, respectiv minime între 3 și 5 grade. Ulterior, până la sfârșitul intervalului de prognoză, temperaturile vor scădea și se vor apropia de cele specifice perioadei, adică în jurul a 9 grade Celsius maximele și două grade Celsius minimele. Temporar, va ploua în zilele de 1 și 2 martie și după data de 6 martie. La munte, regimul termic va fi caracterizat de valori mai ridicate decât în mod normal la această dată, în special în 27 și 28 februarie, dar și în jurul datei de 5 martie, zile în care media valorilor termice maxime va fi de 6 — 8 grade, iar a celor minime de 0 — 1 grad. Mai rece va fi, însă, în data de 2 martie și după 7 martie, când media maximelor va fi de două grade, iar a minimelor între—5 și—4 grade Celsius. Temporar, vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, pe arii mai extinse în jurul datei de 1 martie, când se pot înregistra și cantități mai importante de apă, dar și după data de 6 martie. 7 SHARES Share Tweet

