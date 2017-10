De câteva zile, Librăria „Glisando” din Bacău şi-a întrerupt activitatea, eliberând spaţiul în care a funcţionat, în baza unui contract de închiriere, semnat cu Teatrul „Bacovia”, în 1997. Prelungit în mai multe rânduri, pe cale amiabilă, de la 1 octombrie, spaţiul a revenit teatrului, căruia îi aparţine de drept. Pentru a afla ce destinaţie va avea în perioada următoare, am solicitat informaţii de la Eliza Noemi Judeu, director al teatrului. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 3 SHARES Share Tweet loading...

