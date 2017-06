Educatie „Te caut pădure” de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Holul Colegiului „Mihai Eminescu”, Bacău, a fost însuflețit de la mic la mare de proiectul „Te caut pădure”, inițiat de primarul comunei Secuieni, Cosmin David, aflat în parteneriat cu Grădinița „Pinochio”, coordonată de director, psiholog Lăcrămioara Tudor, într-un eveniment derulat joi, 8 iunie. Diplomele concursului artistic „Pădurea de azi și de mâine” au fost înmânate de viceprimarul Dragoș Ștefan și de Cosmin David, colegiilor, școlilor gimnaziale și grădinițelor participante (Grădinița „Pinochio“, Școala Gimnazială „Mihai Drăgan“, Colegiul de Ecologie și Protecția Mediului „Grigore Antipa“, Colegiul Economic „Ion Ghica“). Festivitatea de premiere și vernisajul expoziției au avut loc la Colegiul „Mihai Eminescu“ în care s-au evidențiat Sorina Gheorghe, Ana-Maria Trăistaru (coordonate de prof. Vasilica Temelie), Andrei Purice, Adriana Moroi, Magdalena Chitic (coordonați de prof. Roxana Roșu ). Prezentarea expoziției a fost realizată de Adrian Toth, Ana –Maria Merlan, Adriana Faraoanu, Liliana Bradu, coordonate de prof. Constantina Hulea și prof. Alina Borțun. Expoziția de foto-documentare „Liniștea pădurii“, dedicată memoriei doamnei Violeta Rang și „nonconfomistului fatalist“ prof.univ.dr. Cătălin Petre Rang, a încântat vizual generații juvenile și adulte cu suflet de copil în holul Colegiului „Mihai Eminescu“. 2 SHARES Share Tweet

