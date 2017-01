Locuitorii din municipiul Bacău vor avea posibilitatea să-şi plătească taxele şi impozitele şi prin intermediul Poştei Române, în subunităţile poştale informatizate. Contractul a fost încheiat cu Primăria Municipiului Bacău, iar taxele care se vor încasa prin intermediul Poştei Române sunt: amenzi de circulaţie; amenzi diverse; amenzi Poliţia Comunitară; amenzi transport în comun; taxa salubritate; taxa firmă; impozit teren P.F.; impozit teren extravilan P.F.; taxa folosire teren proprietate de stat; impozit clădire P.F.; impozit auto P.F.; impozit mijloace de transport marfă P.F.; venituri din concesiuni, închirieri şi publicitate; taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii de funcţionare. Subunităţile poştale prin care se vor efectua aceste încasări, sunt: OP Bacău 1 (program de lucru L-V: 8:00 – 19:00; S: 9:00 – 13:00); OP Bacău 1 – Ghişeu exterior 1(cu program de lucru: 9:00 – 17:00), OP Bacău 1 – Ghişeu exterior 2 (cu program de lucru: 10:00 – 16:00), OP Bacău 1 – Ghişeu exterior 3 (cu program de lucru: 8:00 – 16:00), OP Bacău 8 (cu program de lucru: 8:00 – 17:00), OP Bacău 9 (cu program de lucru 8:00 – 18:00) și OP Bacău 11 (cu program de lucru 9:00 – 17:00). 45 SHARES Share Tweet

