Consilierii locali au aprobat Regulamentul de organizare si desfasurare a serviciului de transport persoane in regim taxi pe teritoriul municipiului Bacau, dupa ce in luna februarie taximetristii l-au fortat pe primarul Romeo Stavarache sa retraga proiectul de pe ordinea de zi. Prin acesta, contrar dorintelor acestei bresle, s-ar fi introdus pe lânga taxa de eliberare a autorizatiei de transport valabila cinci ani (290 de lei), o taxa de verificare a autorizatiei de transport, in valoare de 58 de lei si urma sa se instituie un nou bir: taxa de avizare a autorizatiei de transport la termenul de 5 ani, in cuantum de 180 de lei. Taximetristii erau nemultumiti si de faptul ca primaria nu stabilea un numar maxim de autorizatii, ceea ce incurajeaza taximetria la negru. Proiectul aprobat la ultima sedinta este foarte putin diferit de propunerea initiala, chiar daca reprezentantii breslei s-au intâlnit cu cei ai municipalitatii. Astfel, pentru perioada 2013-2017 se vor elibera un numar maxim de 692 de autorizatii taxi, adica 4 taxiuri la 1.000 de locuitori. Aceasta inseamna ca circa 200 de taximetre vor fi scoase din circulatie in anii urmatori. Autorizatia de transport persoane in regim taxi se atribuie pe durata nedeterminata, se va viza o data la 5 ani, iar taximetristul trebuie sa achite anual o taxa de verificare a indeplinirii conditiilor din autorizatia initiala. De la 180 de lei, suma propusa initial pentru autorizarea la 5 ani s-a ajuns la 100 de lei, dar taxa anuala a fost mentinuta si este de 58 de lei.

8 taxe-taxi

taxa de eliberare a autorizatiei de transport – 290 lei

taxa de verificare anuala – 58 lei

taxa vizare la 5 ani – 100 lei

copia autorizatiei – 116 lei

copia vizei anuale a autorizatiei – 35 de lei

taxa de acces in locurile de asteptare clienti – 35 de lei/luna taxa eliberare cazier conduita profesionala – 6 lei

taxa publicitate – 3% din valoarea contractului de publicitate Iar aceste taxe sunt valabile doar pentru 2013, dupa cum se mentioneaza tot in referatul directiei de specialitate din Primaria Bacau. Taxele aprobate de consilieri sunt mai mari decât cele percepute de Autoritatea de Autorizare.

„Noi suntem multumiti ca a disparut taxa de 290 de lei pe care trebuia sa o achitam la cinci ani si taxa de avizare la acelasi termen a scazut la 100 de lei. Cel mai important lucru pentru noi era stabilirea unui numar maxim de autorizatii.” Narcis Dominteanu, presedintele Asociatiei PFA in regim taxi