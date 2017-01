De luna viitoare, taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 5 lei, va dispărea. Băcăuanii care îşi vor schimba cartea de identate şi cei care solicită înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei, nu vor mai plăti această taxă pentru că prevederea care stabileşte tarifele acestea va fi abrogată de Legea nr. 1/2017. Aceeaşi lege desfiinţează cu aceeaşi dată taxa de 15 lei percepută în prezent la Starea civilă, pentru schimbarea de nume. Taxa de 2 lei care se plătea pentru certificatul de căsătorie a fost desfiinţată din vara anului trecut. “Taxa de timbru va fi eliminată, însă rămân în vigoare taxa în valoare de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate şi taxa de 1 leu, percepută pentru cartea de identitate provizorie. De asemenea, rămâne în vigoare taxa privind furnizările de date din registrul Evidenţei Persoanelor, în valoare de 21 lei”

– cms. șef Ion Prisecaru, director executiv la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Bacău Reamintim că pentru eliberarea unei cărţi de identitate o persoană trebuie să anexeze la dosar cererea pentru eliberarea actului de identitate, actul de identitate, certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, copie şi original, certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, copie şI original, certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie, certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, copie şi original, contractul casei/contract de închiriere, copie şi original şi chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate. Tarifele percepute pentru timbrul fiscal sau taxa extrajudicară de timbru nu se mai percep de la 1 februarie 2017. De reţinut, este faptul că băcăuanii trebuie să aibă în vedere faptul că buletinul expiră la data naşterii. Astfel, este mai uşor să reţii când expiră termenul de valabilitate al cărţii de identitate.

