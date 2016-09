Taxa pentru cartea de identitate poate fi platita si cu cardul

Bacauanii care doresc sa plateasca taxa pentru eliberarea unei carti de identitate si nu au suficienti bani in numerar la ei, au acum posibilitatea sa achite cu cardul. Ghiseul Directiei de Impozite si Taxe Locale Bacau din cadrul sediului Evidenta Persoanelor a fost dotat cu un sistem de plata POS. Acesta reprezinta o alternativa la platile cu numerar, o tehnologie moderna care permite utilizarea cardurilor bancare pentru plata electronica a taxelor percepute pentru eliberarea actului de identitate.

„Sistemul POS este o solutie simpla, rapida si eficienta, care le aduce bacauanilor beneficii importante. Se intâmpla frecvent ca persoanele care depun dosarul pentru eliberarea cartii de identitate, sa nu aiba in momentul acela suficienti bani lichizi la ei, astfel ca varianta efectuarii platii cu cardul vine in sprijinul lor”, declara cms.sef Ion Prisecaru, director executiv la Directia Publica de Evidenta a Persoanelor a municipiului Bacau.

La un moment dat, au existat discutii ca in holul institutiei sa fie amplasat si un bancomat CEC, pentru incasare si retragere de numerar, insa, negocierile in acest sens au stagnat. In prezent, taxa pentru eliberarea cartii de identitate este de 7 lei, cartea de identitate provizorie este 1 leu, iar cei care doresc viza de flotant platesc suplimentar 5 lei.

In cazul schimbarii domiciliului sau preschimbarii buletinului cu file, solicitantii vor plati pe lânga taxa de 7 lei, inca, o taxa de 5 lei.