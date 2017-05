Editorial Tavanul, prelatul și șoricelul de Ion Fercu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter TAVANUL. S-a prăbușit. La o școală din buricul mioritic. Cu o zi înainte, primarul fusese în acea școală. Managerii instituției solicitaseră de mai mult timp rezolvarea situației. Vorbe în pustie. Lipsă de strategie. Profesorii și elevii trebuiau să urce pe o macara, să amenințe că vor juca roluri de icari. Primarii nu pot fi sensibilizați oricum. Nici penicilina nu mai e ce-a fost. Este nevoie de atitudini strong. Tavanul a devenit vedetă națională: ,,Stejar, extremă, urgență!” Ei, care ai tavanul în echilibru instabil? Raportează imediat! Probleme? Cursurile pot fi organizate și ca în jungla africană; sub cerul (încă) liber. Primarii sunt ocupați. Trebuie să organizeze manifestări pentru Ziua Copilului. PRELATUL. D.N.A. a ajuns la faza prelat. A solicitat ca arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, să sufere penitența arestului la domiciliu. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins propunerea. Nu cred că toți procurorii sunt născuți din lacrimă neplânsă, dar nici faptul că, tam-nisám, s-au luat la trântă cu Dumnezeu și Biserica. Probabil că managementul arhiepiscopului pe relația fonduri europene a provocat fum înecăcios. Statul trebuie să reglementeze urgent gestionarea resurselor financiare de către Biserică. Altfel, Biserica va tot cocheta cu sabia lui Damocles. ȘORICELUL. Pe celebrul pod Carol, Praga, se plimbă un elefant și-un șoricel. Șoricelul: ,,Doamne, ce frumos mai tropăim noi!” Așa și cu Merkel. I-a șoptit lui Trump că tropăie asemenea lui. Elefantul coleric a zis: ,,Germanii sunt răi!” El deține un sfert din bogăția lumii. Șoricelul este la o depărtare de multe trilioane-dolar-lumină. Puțintică diplomație n-ar fi de prisos. Pentru șoricel. Chiar și în tandem amical, tropăitorii trebuie să-și cunoască lungul nasul decibelilor provocați. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.