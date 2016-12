Cronica rutiera Tata si fiica, loviti de o masina pe trecerea de pietoni de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

La data de 06 decembrie a.c., în jurul orei 07:00, Poliţia Municipiului Moineşti a fost sesizată prin 112 despre producerea unui accident rutier cu victime, pe strada Tudor Vladimirescu din localitate. Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 51 de ani, din comuna Poduri, în timp ce conducea un autoturism pe strada T. Vladimirescu, din Moineşti, a surprins şi accidentat un bărbat de 40 de ani, din localiatate şi pe fiica acestuia, de 10 ani, care s-au angajat regulamentar în traversarea părţii carosabile, pe trecerea pentru pietoni, semnalizată corespunzător. Victimele au fost transportate la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, unde au primit îngrijiri medicale, fără a necesita internarea. Cei doi bărbați au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.