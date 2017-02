Târg de mărțișoare handmade la Universitate

De doi ani, în fiecare sezon, de mărțișor, de Paște și de Crăciun, Cristina Negrea, studentă în anul II la profilul Marketing din cadrul Facultății de Științe Economice din Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, organizează în Corpul C de la Universitate un târg de handmade în care prezintă și oferă spre achiziție produse creație personală.

Studenta face de cinci ani handmade și chiar și-a construit un brand „Cristina’s Handmade Shop”. Am întâlnit-o pe Cristina chiar în locul în care lucrează și expune în aceste zile, în instituția de învățământ superior.

„Pentru anul acesta am pregătit mărțișoare diverse, de la medalioane cu literă, magneți și chiar cercei, inele și origami”, ne-a spus. Ea poate fi găsită aici până pe 1 martie între orele 8.00 și 16.00. Creatoarea de mărțișoare ne-a asigurat că de la an la an apar produse noi, tehnici și categorii noi de produse, se schimbă și gamele de clienți, și, cel mai important, se îmbunătățește profitul – o parte din acesta este reinvestit în materiale, iar o altă parte este donată Casei de Copii „ProFamilia”.

Planul ei este să deschidă o afacere completă, cu un punct stabil de lucru și de vânzare, momentan produsele ei fiind putând fi achiziționate de pe site-ul ei www.cristinashop.ro.