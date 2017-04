Actualitate Târg de adopții pentru câinii fără stăpân de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Șapte câini din adăpostul municipiului Bacău au fost adoptați marți, 4 aprilie, chiar de Ziua Internațională a Animalelor fără Stăpân. Mai mult decât atât, două dintre patrupede au fost luate de o persoană din Brașov, după ce a aflat povestea necuvântătoarelor din adăpostul din Bacău. Celor doi maidanezi li s-au făcut toate actele și formalitățile și vor pleca împreună cu noua stăpână în Germania. Pentru cei care vor să ia acasă un prieten necuvântător, Serviciul Gestionare Câini fără Stăpân din cadrul Primăriei Bacău va organiza un târg de adopții pentru cățeii din adăpostul municipiului Bacău, eveniment ce va avea loc sâmbătă, 8 aprilie, începând cu ora 10.00, în Parcul Cancicov, la locul de joacă special amenajat pentru animalele de companie, lângă Colegiul Pedagogic. 0 SHARES Share Tweet

